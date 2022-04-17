«Не нужны нам Месси с Левандовски. У нас есть Антон Зиньковский». Сотрудник «Крыльев Советов» посвятил Зиньковскому трек

Директор медиаотдела «Крыльев Советов» Михаил Пряничников в честь дня рождения полузащитника Антона Зиньковского посвятил игроку трек. Он выложен в публичный доступ.

«Вообще изначально планировалось, что песня останется «в узком кругу» и не выйдет за рамки команды, однако во время поздравления Зиньковского она настолько «зашла», что было решено ее выставить на общий суд.

Более того, судя по всему на ближайшей игре этот трек будет запущен на домашнем стадионе во время игры с «Краснодаром», – написал источник.