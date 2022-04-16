«Боруссия» Д забила «Вольфсбургу» 5 голов за 14 минут

В эти минуты проходит матч 30-го тура Бундеслиги между «Боруссией» из Дортмунда и «Вольфсбургом». Первый тайм закончился со счетом 5:0.

Все пять голов дортмундцев уместились в промежуток с 24-й по 38-ю минуту. Один из мячей забил экс-зенитовец Аксель Витсель.