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«Боруссия» Д забила «Вольфсбургу» 5 голов за 14 минут

В эти минуты проходит матч 30-го тура Бундеслиги между «Боруссией» из Дортмунда и «Вольфсбургом». Первый тайм закончился со счетом 5:0.

Все пять голов дортмундцев уместились в промежуток с 24-й по 38-ю минуту. Один из мячей забил экс-зенитовец Аксель Витсель.

  • «Боруссия» в случае победы сократит отставание от лидирующей «Баварии» до 6 очков.
  • «Вольфсбург», участник группового этапа этой Лиги чемпионов, идет 13-м.
  • «Боруссия» не проигрывает дома «Вольфсбургу» в Бундеслиге 10 лет.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +175

    Dob13 2 часа назад

    А Левандовски 5 голов за 9 минут Вольфсбургу забил

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