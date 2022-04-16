«Боруссия» Д забила «Вольфсбургу» 5 голов за 14 минут

В эти минуты проходит матч 30-го тура Бундеслиги между «Боруссией» из Дортмунда и «Вольфсбургом». Первый тайм закончился со счетом 5:0.
Все пять голов дортмундцев уместились в промежуток с 24-й по 38-ю минуту. Один из мячей забил экс-зенитовец Аксель Витсель.
- «Боруссия» в случае победы сократит отставание от лидирующей «Баварии» до 6 очков.
- «Вольфсбург», участник группового этапа этой Лиги чемпионов, идет 13-м.
- «Боруссия» не проигрывает дома «Вольфсбургу» в Бундеслиге 10 лет.
Источник: Бомбардир.ру