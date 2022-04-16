17-летний Роте забил за «Боруссию» Д в дебютной игре. Он установил рекорд Бундеслиги

В эти минуты проходит матч 30-го тура Бундеслиги между «Боруссией» из Дортмунда и «Вольфсбургом». На 24-й минуте счет открыл защитник хозяев Том Роте.
Это дебютный матч за взрослую команду для 17-летнего Роте.
Роте забил первый гол в Бундеслиге в дебютном матче в возрасте 17 лет и 169 дней. В более молодом возрасте этого не делал никто.
- Игрок перешел в систему «Боруссии» в прошлом году из «Санкт-Паули».
- Роте выступает на позиции левого защитника, его рост 192 сантиметра.
- После 1-го тайма «Боруссия» ведет 5:0.
Источник: Бомбардир.ру