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17-летний Роте забил за «Боруссию» Д в дебютной игре. Он установил рекорд Бундеслиги

В эти минуты проходит матч 30-го тура Бундеслиги между «Боруссией» из Дортмунда и «Вольфсбургом». На 24-й минуте счет открыл защитник хозяев Том Роте.

Это дебютный матч за взрослую команду для 17-летнего Роте.

Роте забил первый гол в Бундеслиге в дебютном матче в возрасте 17 лет и 169 дней. В более молодом возрасте этого не делал никто.

  • Игрок перешел в систему «Боруссии» в прошлом году из «Санкт-Паули».
  • Роте выступает на позиции левого защитника, его рост 192 сантиметра.
  • После 1-го тайма «Боруссия» ведет 5:0.

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Источник: Бомбардир.ру

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