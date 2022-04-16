17-летний Роте забил за «Боруссию» Д в дебютной игре. Он установил рекорд Бундеслиги

В эти минуты проходит матч 30-го тура Бундеслиги между «Боруссией» из Дортмунда и «Вольфсбургом». На 24-й минуте счет открыл защитник хозяев Том Роте.

Это дебютный матч за взрослую команду для 17-летнего Роте.

Роте забил первый гол в Бундеслиге в дебютном матче в возрасте 17 лет и 169 дней. В более молодом возрасте этого не делал никто.