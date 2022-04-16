Гендиректор «Рубина»: «Собирали одну команду, играем сейчас другой. Причем здесь Слуцкий?»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов встал на защиту главного тренера команды Леонида Слуцкого.
– Слуцкому достается много критики. С чем связываете такие перемены в отношении него? Даются жесточайшие оценки.
– От любви до ненависти – один шаг. Лично я оцениваю его очень высоко. Высококлассный специалист и профессионал. Я же вижу его каждый день.
Но, объективно, у нас уехали ведущие игроки. Собирали одну команду, играем сейчас другой. Причем здесь Слуцкий?
Если бы у нас играла та команда, которая наигрывалась, которая на сборах играла контрольные игры со «Спартаком», с ЦСКА, была бы совсем другая игра, и говорили бы другое.
- «Рубин» занимает 12-е место в таблице РПЛ.
- Сегодня казанцы на выезде сыграют со «Спартаком».
- Слуцкий возглавляет команду с декабря 2019 года.
Источник: «РБ Спорт»