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Гендиректор «Рубина»: «Собирали одну команду, играем сейчас другой. Причем здесь Слуцкий?»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов встал на защиту главного тренера команды Леонида Слуцкого.

– Слуцкому достается много критики. С чем связываете такие перемены в отношении него? Даются жесточайшие оценки.

– От любви до ненависти – один шаг. Лично я оцениваю его очень высоко. Высококлассный специалист и профессионал. Я же вижу его каждый день.

Но, объективно, у нас уехали ведущие игроки. Собирали одну команду, играем сейчас другой. Причем здесь Слуцкий?

Если бы у нас играла та команда, которая наигрывалась, которая на сборах играла контрольные игры со «Спартаком», с ЦСКА, была бы совсем другая игра, и говорили бы другое.

  • «Рубин» занимает 12-е место в таблице РПЛ.
  • Сегодня казанцы на выезде сыграют со «Спартаком».
  • Слуцкий возглавляет команду с декабря 2019 года.

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Источник: «РБ Спорт»

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