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Газизов: «Мы расстались с Родригешем в добрых отношениях. Он покинул «Уфу» из-за ситуации в мире»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал причину ухода из клуба полузащитника Тиагу Родригеша.

«А какие причины? Сейчас других причин быть не может, конечно, это ситуация в мире.

Самое главное, мы расстались в добрых отношениях, ни у кого из нас нет претензий друг к другу. Никто никого не напрягает, все всe понимают.

Он давно уже улетел, сейчас смогли все оформить», – сказал Газизов.

  • 30-летний португалец выступал за «Уфу» с февраля этого года.
  • Он провел 4 матча, голевыми действиями не отличался.
  • Рыночная стоимость Родригеша – 2 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»

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