Газизов: «Мы расстались с Родригешем в добрых отношениях. Он покинул «Уфу» из-за ситуации в мире»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал причину ухода из клуба полузащитника Тиагу Родригеша.
«А какие причины? Сейчас других причин быть не может, конечно, это ситуация в мире.
Самое главное, мы расстались в добрых отношениях, ни у кого из нас нет претензий друг к другу. Никто никого не напрягает, все всe понимают.
Он давно уже улетел, сейчас смогли все оформить», – сказал Газизов.
- 30-летний португалец выступал за «Уфу» с февраля этого года.
- Он провел 4 матча, голевыми действиями не отличался.
- Рыночная стоимость Родригеша – 2 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»