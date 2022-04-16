Газизов: «Мы расстались с Родригешем в добрых отношениях. Он покинул «Уфу» из-за ситуации в мире»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал причину ухода из клуба полузащитника Тиагу Родригеша.

«А какие причины? Сейчас других причин быть не может, конечно, это ситуация в мире.

Самое главное, мы расстались в добрых отношениях, ни у кого из нас нет претензий друг к другу. Никто никого не напрягает, все всe понимают.

Он давно уже улетел, сейчас смогли все оформить», – сказал Газизов.