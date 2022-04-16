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  • Каттани: «Спартак» не может постоянно ссылаться на судейство»

Каттани: «Спартак» не может постоянно ссылаться на судейство»

16 апреля 2022, 10:57
4

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани поделился мнением о судействе в РПЛ.

– Как вы опишете ситуацию с судьями в России?

– Я уважаю всех, кто работает в этой области. Они могут совершать ошибки. Не совершают ошибок гении и те, кто ничего не делает.

У них очень сложная работа. Нам очень сильно не повезло в некоторых ситуациях, но я хочу забыть об этом и не думать, что это произошло только из-за судейства. Мы отвечаем за свою игру.

Я должен говорить за себя и за игроков. Мы не можем постоянно ссылаться на судейство. Футболисты обязаны играть лучше. Мы должны отвечать за свои действия.

У нас отличные игроки, они готовы брать на себя ответственность. В данный момент всякое может произойти, ведь это проблема не только у «Спартака», а всего российского футбола.

А представьте, если бы судьи обсуждали все мои ошибки. Я их уважаю, это их работа. Знаю, что они могут совершать ошибки. Я просто надеюсь, что на них нашло какое-то короткое затмение», – сказал Каттани.

  • «Спартак» идет на 9-м месте в таблице РПЛ.
  • В матчах 21-го, 22-го и 23-го туров судьи ошибались в пользу соперников московской команды.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (4)
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R_a_i_n
1650096230
Конечно не может. У нас хватает проблем. Но и молчать тоже нельзя. Иногда бывают просто тройные стандарты.
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NewLife
1650100634
Такое балабольство только поощряет судейский беспредел. Федун, прогони Ваноли вместе с этим треплом.
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edw7777
1650113643
С тех пор, как ушло поколение уважаемых Гаврилова, Черенкова, Дасаева, Шмарова, Пятницкого и др., к сожалению из года в год Спартак только этим и занимается. Тем самым только теряя авторитет у болельщиков.
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