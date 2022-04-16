Каттани: «Спартак» не может постоянно ссылаться на судейство»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани поделился мнением о судействе в РПЛ.

– Как вы опишете ситуацию с судьями в России?

– Я уважаю всех, кто работает в этой области. Они могут совершать ошибки. Не совершают ошибок гении и те, кто ничего не делает.

У них очень сложная работа. Нам очень сильно не повезло в некоторых ситуациях, но я хочу забыть об этом и не думать, что это произошло только из-за судейства. Мы отвечаем за свою игру.

Я должен говорить за себя и за игроков. Мы не можем постоянно ссылаться на судейство. Футболисты обязаны играть лучше. Мы должны отвечать за свои действия.

У нас отличные игроки, они готовы брать на себя ответственность. В данный момент всякое может произойти, ведь это проблема не только у «Спартака», а всего российского футбола.

А представьте, если бы судьи обсуждали все мои ошибки. Я их уважаю, это их работа. Знаю, что они могут совершать ошибки. Я просто надеюсь, что на них нашло какое-то короткое затмение», – сказал Каттани.