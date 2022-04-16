Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев – после поражения от «Динамо»: «Мой воспитанник Смолов забил замечательный гол. Это я так примазываюсь»

Талалаев – после поражения от «Динамо»: «Мой воспитанник Смолов забил замечательный гол. Это я так примазываюсь»

16 апреля 2022, 10:30
1

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев дал комментарии после проигранного матча 25-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

«Заслуженная победа «Динамо». Но мне моя команда понравилась, до второго гола мы делали на поле то, что умеем. Ребята отдавались на поле, в первом тайме не давали «Динамо» отбирать мяч на нашем поле.

По моментам мы были даже поострее «Динамо» до перерыва. А во втором тайме пропустили снова после аута. Это уже третий раз в сезоне, когда мы пропускаем после аута на нашей половине поля.

Мой воспитанник, это я так примазываюсь, Федя Смолов, забил замечательный гол.

Второй гол поставил крест на наших надеждах. Вы ждете огненных комментариев по судейству. Но вы все видели. Когда Евгеньев сбивает Канате... В этом моменте могло что-то измениться. Но «Динамо» было сильнее в концовке.

Мне нравится, как работают мои футболисты. В каждой игре они показывают запредельный футбол. Ресурс разный, но я не хочу углубляться в эту тему», – сказал Талалаев.

  • «Ахмат» не побеждает с февраля.
  • Безвыигрышная серия – 6 матчей (2 ничьи и 4 поражения).

Еще по теме:
Бышовец: «У «Динамо» хорошие шансы на чемпионство» 1
Шунин: «Динамо» не могло проиграть «Ахмату» в день рождения клуба» 2
«Динамо» впервые добилось трех сухих побед подряд при Шварце 7
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Ахмат Смолов Федор Талалаев Андрей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1650096601
Всегда к нему прохладно относился (Талалаеву). Кто нибудь правила бы ему разъяснил с моментом, где Евгеньев четко играл в мяч. Ну и элита тренерская у нас, прости Господи.
Ответить
Главные новости
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
3
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
27
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
1
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
1
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
10
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
Вчера, 14:53
30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+