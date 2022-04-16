Талалаев – после поражения от «Динамо»: «Мой воспитанник Смолов забил замечательный гол. Это я так примазываюсь»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев дал комментарии после проигранного матча 25-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

«Заслуженная победа «Динамо». Но мне моя команда понравилась, до второго гола мы делали на поле то, что умеем. Ребята отдавались на поле, в первом тайме не давали «Динамо» отбирать мяч на нашем поле.

По моментам мы были даже поострее «Динамо» до перерыва. А во втором тайме пропустили снова после аута. Это уже третий раз в сезоне, когда мы пропускаем после аута на нашей половине поля.

Мой воспитанник, это я так примазываюсь, Федя Смолов, забил замечательный гол.

Второй гол поставил крест на наших надеждах. Вы ждете огненных комментариев по судейству. Но вы все видели. Когда Евгеньев сбивает Канате... В этом моменте могло что-то измениться. Но «Динамо» было сильнее в концовке.

Мне нравится, как работают мои футболисты. В каждой игре они показывают запредельный футбол. Ресурс разный, но я не хочу углубляться в эту тему», – сказал Талалаев.