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Талалаев – после поражения от «Динамо»: «Мой воспитанник Смолов забил замечательный гол. Это я так примазываюсь»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев дал комментарии после проигранного матча 25-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

«Заслуженная победа «Динамо». Но мне моя команда понравилась, до второго гола мы делали на поле то, что умеем. Ребята отдавались на поле, в первом тайме не давали «Динамо» отбирать мяч на нашем поле.

По моментам мы были даже поострее «Динамо» до перерыва. А во втором тайме пропустили снова после аута. Это уже третий раз в сезоне, когда мы пропускаем после аута на нашей половине поля.

Мой воспитанник, это я так примазываюсь, Федя Смолов, забил замечательный гол.

Второй гол поставил крест на наших надеждах. Вы ждете огненных комментариев по судейству. Но вы все видели. Когда Евгеньев сбивает Канате... В этом моменте могло что-то измениться. Но «Динамо» было сильнее в концовке.

Мне нравится, как работают мои футболисты. В каждой игре они показывают запредельный футбол. Ресурс разный, но я не хочу углубляться в эту тему», – сказал Талалаев.

  • «Ахмат» не побеждает с февраля.
  • Безвыигрышная серия – 6 матчей (2 ничьи и 4 поражения).

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +387

    SLADE2019 1 час назад

    Всегда к нему прохладно относился (Талалаеву). Кто нибудь правила бы ему разъяснил с моментом, где Евгеньев четко играл в мяч. Ну и элита тренерская у нас, прости Господи.

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