Участие Де Брюйне и Уокера в полуфинале Кубка Англии против «Ливерпуля» под вопросом

Полузащитник Кевин Де Брюйне и защитник Кайл Уокер могут пропустить полуфинал Кубка Англии против «Ливерпуля». Об этом сказал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«С Де Брюйне и Уокером все решится в субботу. У Кевина швы на голени, это не мышечная травма. У Уокера был сильный вывих, но ему становится лучше», – цитирует Гвардиолу «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ВВС.