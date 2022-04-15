Участие Де Брюйне и Уокера в полуфинале Кубка Англии против «Ливерпуля» под вопросом

Полузащитник Кевин Де Брюйне и защитник Кайл Уокер могут пропустить полуфинал Кубка Англии против «Ливерпуля». Об этом сказал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
«С Де Брюйне и Уокером все решится в субботу. У Кевина швы на голени, это не мышечная травма. У Уокера был сильный вывих, но ему становится лучше», – цитирует Гвардиолу «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ВВС.
- Матч на «Уэмбли» состоится завтра, 16 апреля.
- Оба игрока травмировались в последнем матче против «Атлетико» (0:0).
- «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» играли друг с другом в АПЛ на прошлой неделе (2:2).
Источник: «Спорт-Экспресс»