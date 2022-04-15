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  • «Зенит» потратил на зарплаты в 2021 году 9+ миллиардов рублей. Меньше всех в РПЛ – «Нижний Новгород» (Metaratings)

«Зенит» потратил на зарплаты в 2021 году 9+ миллиардов рублей. Меньше всех в РПЛ – «Нижний Новгород» (Metaratings)

15 апреля 2022, 20:32
6

Среди клубов РПЛ в 2021 году на зарплаты больше всех потратил «Зенит» – более 9 миллиардов рублей. На втором месте по зарплатной ведомости идет «Спартак» (6,7 миллиарда).

Меньше всех в РПЛ в 2021 году работникам выплатил «Нижний Новгород» – 0,6 миллиарда.

  • Источник не смог обнаружить финансовую документацию «Химок» – они в рейтинге не учтены.
  • Всего в 2021 году клубы РПЛ потратили на зарплату более 43 миллиардов рублей.
  • «Зенит» – чемпион РПЛ последних 3 лет.

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Источник: телеграм-канал Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Нижний Новгород
Комментарии (6)
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R_a_i_n
1650045559
Бомжей не переплюнишь.
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Hoahin
1650047338
Деньги не считаем, мы же в футбол играем! И похрен, что на 9 млрд рублей можно содержать целый год какой-нибудь Омск с сотнями тысячей жителей))
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ySS
1650048004
Больше 40 млрд рублей, где-то под пол миллиарда евров... капля в море выброшенных на ветер и разворованных
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Stavr007
1650052359
ну ничего, придется ужаться!)
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paracetamol
1650053366
Да ладно деньги в чужих карманах считать, некрасиво. Лучше напишите где Зенит и где Спартак.
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