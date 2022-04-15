«Зенит» потратил на зарплаты в 2021 году 9+ миллиардов рублей. Меньше всех в РПЛ – «Нижний Новгород» (Metaratings)

Среди клубов РПЛ в 2021 году на зарплаты больше всех потратил «Зенит» – более 9 миллиардов рублей. На втором месте по зарплатной ведомости идет «Спартак» (6,7 миллиарда).
Меньше всех в РПЛ в 2021 году работникам выплатил «Нижний Новгород» – 0,6 миллиарда.
- Источник не смог обнаружить финансовую документацию «Химок» – они в рейтинге не учтены.
- Всего в 2021 году клубы РПЛ потратили на зарплату более 43 миллиардов рублей.
- «Зенит» – чемпион РПЛ последних 3 лет.
Источник: телеграм-канал Metaratings