«Зенит» потратил на зарплаты в 2021 году 9+ миллиардов рублей. Меньше всех в РПЛ – «Нижний Новгород» (Metaratings)

Среди клубов РПЛ в 2021 году на зарплаты больше всех потратил «Зенит» – более 9 миллиардов рублей. На втором месте по зарплатной ведомости идет «Спартак» (6,7 миллиарда).

Меньше всех в РПЛ в 2021 году работникам выплатил «Нижний Новгород» – 0,6 миллиарда.