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Медина, Набабкин, Ушаков не сыграют за ЦСКА против «Уфы»

ЦСКА перед матчем 25-го тура РПЛ против «Уфы» не может рассчитывать на трех футболистов. Речь идет о Хесусе Медине, Кирилле Набабкине и Егоре Ушакове.

«По решению тренерского штаба трое футболистов не полетели в столицу Башкортостана.

Неучастие в игре с «Уфой» Егора Ушакова и Хесуса Медины обусловлено данными, свидетельствующими о неполном восстановлении после предыдущего матча, а у Кирилла Набабкина диагностировано мышечное повреждение, степень тяжести которого будет определена после стартовой терапии», – написал ЦСКА.

  • Матч «Уфа» – ЦСКА состоится завтра, 16 апреля.
  • ЦСКА идет в РПЛ 3-м.
  • «Уфа» только благодаря дополнительным показателям не занимает последнее место.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +945

    OOOVVV. 2 минуты назад

    Не страшная потеря, есть заменить кем.
    Удачи ЦСКА.

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