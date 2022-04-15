Медина, Набабкин, Ушаков не сыграют за ЦСКА против «Уфы»

ЦСКА перед матчем 25-го тура РПЛ против «Уфы» не может рассчитывать на трех футболистов. Речь идет о Хесусе Медине, Кирилле Набабкине и Егоре Ушакове.

«По решению тренерского штаба трое футболистов не полетели в столицу Башкортостана.

Неучастие в игре с «Уфой» Егора Ушакова и Хесуса Медины обусловлено данными, свидетельствующими о неполном восстановлении после предыдущего матча, а у Кирилла Набабкина диагностировано мышечное повреждение, степень тяжести которого будет определена после стартовой терапии», – написал ЦСКА.