Чернов: «В РПЛ у «Спартака» не так много шансов оказаться наверху. В Кубке России не все потеряно»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о концовке сезона для команды. Он надеется на Кубок России.

«Игра с ЦСКА в Кубке России — решающая игра для «Спартака» в сезоне? Можно сказать, что для нас каждая игра — решающая. Мы хотим в чемпионате сделать как можно больше побед за оставшуюся часть. Понятно, что ЦСКА, Кубок — всегда дополнительный подогрев со стороны болельщиков и репортeров. Сделаем всe возможное. Думаю, все ребята хотят выиграть Кубок.

Если в чемпионате у нас не так много шансов оказаться наверху, то в Кубке России не всe потеряно. В Кубке нужно настраиваться серьeзно на каждый отдельный матч», – сказал игрок.