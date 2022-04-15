Чернов: «В РПЛ у «Спартака» не так много шансов оказаться наверху. В Кубке России не все потеряно»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о концовке сезона для команды. Он надеется на Кубок России.
«Игра с ЦСКА в Кубке России — решающая игра для «Спартака» в сезоне? Можно сказать, что для нас каждая игра — решающая. Мы хотим в чемпионате сделать как можно больше побед за оставшуюся часть. Понятно, что ЦСКА, Кубок — всегда дополнительный подогрев со стороны болельщиков и репортeров. Сделаем всe возможное. Думаю, все ребята хотят выиграть Кубок.
Если в чемпионате у нас не так много шансов оказаться наверху, то в Кубке России не всe потеряно. В Кубке нужно настраиваться серьeзно на каждый отдельный матч», – сказал игрок.
- Чернов – воспитанник ЦСКА.
- Он перешел в «Спартак» зимой из «Крыльев Советов».
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
Источник: ютуб-канал «Спартака»