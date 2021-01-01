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Чернов: «В РПЛ у «Спартака» не так много шансов оказаться наверху. В Кубке России не все потеряно»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о концовке сезона для команды. Он надеется на Кубок России.

«Игра с ЦСКА в Кубке России — решающая игра для «Спартака» в сезоне? Можно сказать, что для нас каждая игра — решающая. Мы хотим в чемпионате сделать как можно больше побед за оставшуюся часть. Понятно, что ЦСКА, Кубок — всегда дополнительный подогрев со стороны болельщиков и репортeров. Сделаем всe возможное. Думаю, все ребята хотят выиграть Кубок.

Если в чемпионате у нас не так много шансов оказаться наверху, то в Кубке России не всe потеряно. В Кубке нужно настраиваться серьeзно на каждый отдельный матч», – сказал игрок.

  • Чернов – воспитанник ЦСКА.
  • Он перешел в «Спартак» зимой из «Крыльев Советов».
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +15065

    житель СПб 3 минуты назад

    "не так много шансов оказаться наверху" - ?! Хочется спросить, что этот товарищ курит...

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    Рейтинг: +17

    Л.С. 1 час назад

    "в чемпионате у нас не так много шансов оказаться наверху"
    Ноль это не много, но и не мало.
    Ноль это ноль!

    1
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    Рейтинг: +3742

    raritet 1 час назад

    Не понятно, это он о чем?

    1
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    Рейтинг: +16822

    Persona_non_Grata > raritet 1 час назад

    Вот и не пыжься - не поймешь, не дано )))

    1
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    Рейтинг: +6953

    R_a_i_n > raritet 1 час назад

    Не утруждайся, вена лопнет на лбу.

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