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  • Чернов: «В РПЛ у «Спартака» не так много шансов оказаться наверху. В Кубке России не все потеряно»

Чернов: «В РПЛ у «Спартака» не так много шансов оказаться наверху. В Кубке России не все потеряно»

15 апреля 2022, 19:15
6

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о концовке сезона для команды. Он надеется на Кубок России.

«Игра с ЦСКА в Кубке России — решающая игра для «Спартака» в сезоне? Можно сказать, что для нас каждая игра — решающая. Мы хотим в чемпионате сделать как можно больше побед за оставшуюся часть. Понятно, что ЦСКА, Кубок — всегда дополнительный подогрев со стороны болельщиков и репортeров. Сделаем всe возможное. Думаю, все ребята хотят выиграть Кубок.

Если в чемпионате у нас не так много шансов оказаться наверху, то в Кубке России не всe потеряно. В Кубке нужно настраиваться серьeзно на каждый отдельный матч», – сказал игрок.

  • Чернов – воспитанник ЦСКА.
  • Он перешел в «Спартак» зимой из «Крыльев Советов».
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Чернов Никита
Комментарии (6)
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raritet
1650042174
Не понятно, это он о чем?
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Л.С.
1650042405
"в чемпионате у нас не так много шансов оказаться наверху" Ноль это не много, но и не мало. Ноль это ноль!
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житель СПб
1650046809
"не так много шансов оказаться наверху" - ?! Хочется спросить, что этот товарищ курит...
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Томик
1650052419
Надеюсь, в следующих чемпионатах у нас будут судить по правилам, а не по заказу. Ибо Ребятам может не понравиться купленное судейство. Так что шансы неожиданно вырастут. Уже не сможет какой-нибудь сраный Казарцев нагло заявить, что он докажет кто тут мужик. Ему объяснят кто и где. Да, думаю, что даже у этого индивидума хватит мозгов такое не заявлять.
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