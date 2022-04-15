Президент «Урала» Иванов оштрафован на 150 тысяч рублей. Он назвал судью Панина козлом

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, как будет наказан президент «Урала» Григорий Иванов, оскорбивший арбитра Игоря Панина.

«Комитет по этике принял решение оштрафовать президента «Урала» Григория Иванова на 150 тысяч рублей за оскорбление главного судьи Панина и дисквалифицировать на один матч условно.

В случае повторного нарушения условная дисквалификация перейдeт в реальную: Григорий Иванов не сможет находиться на бровке вместе с командой», – сказал Андреев.