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Президент «Урала» Иванов оштрафован на 150 тысяч рублей. Он назвал судью Панина козлом

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, как будет наказан президент «Урала» Григорий Иванов, оскорбивший арбитра Игоря Панина.

«Комитет по этике принял решение оштрафовать президента «Урала» Григория Иванова на 150 тысяч рублей за оскорбление главного судьи Панина и дисквалифицировать на один матч условно.

В случае повторного нарушения условная дисквалификация перейдeт в реальную: Григорий Иванов не сможет находиться на бровке вместе с командой», – сказал Андреев.

  • В 23-м туре РПЛ «Урал» на выезде сыграл вничью с ЦСКА со счетом 2:2.
  • Екатеринбургская команда упустила победу из-за гола с пенальти в компенсированное время.
  • После игры Иванов назвал судей «козлами».

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +15868

    paracetamol 45 минут назад

    Правильно назвал и ЭСК это подтвердила. Я бы еще СК подключил на предмет выявления коррупции!

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    Рейтинг: +24463

    vladimir-7 47 минут назад

    Иванов: "Я ГРИША".

    0
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    Рейтинг: +2560

    yorgenbarenz 1 час назад

    Расценочки высокие в стране.Может,Иванову надо было молча бумажным стаканчиком в судейку кинуть?

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    Рейтинг: +24463

    vladimir-7 > yorgenbarenz 48 минут назад

    Попытка на убийство.

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