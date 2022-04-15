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  • Президент «Урала» Иванов оштрафован на 150 тысяч рублей. Он назвал судью Панина козлом

Президент «Урала» Иванов оштрафован на 150 тысяч рублей. Он назвал судью Панина козлом

15 апреля 2022, 16:50
6

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, как будет наказан президент «Урала» Григорий Иванов, оскорбивший арбитра Игоря Панина.

«Комитет по этике принял решение оштрафовать президента «Урала» Григория Иванова на 150 тысяч рублей за оскорбление главного судьи Панина и дисквалифицировать на один матч условно.

В случае повторного нарушения условная дисквалификация перейдeт в реальную: Григорий Иванов не сможет находиться на бровке вместе с командой», – сказал Андреев.

  • В 23-м туре РПЛ «Урал» на выезде сыграл вничью с ЦСКА со счетом 2:2.
  • Екатеринбургская команда упустила победу из-за гола с пенальти в компенсированное время.
  • После игры Иванов назвал судей «козлами».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (6)
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yorgenbarenz
1650032533
Расценочки высокие в стране.Может,Иванову надо было молча бумажным стаканчиком в судейку кинуть?
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vladimir-7
1650033543
Иванов: "Я ГРИША".
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paracetamol
1650033660
Правильно назвал и ЭСК это подтвердила. Я бы еще СК подключил на предмет выявления коррупции!
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MaxRnD
1650039013
Ошибся что ли ?
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