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Кофрие: «Хочу однажды оказаться в «Ювентусе», но до осуществления мечты еще далеко»

Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал о своей футбольной мечте.

«Я хотел бы однажды оказаться в «Ювентусе». С самых ранних лет переживаю за этот клуб, до сих пор часто смотрю матчи туринцев, был однажды на игре «Юве» — «Интер».

И в этом плане дважды обыграть «Наполи» в Лиге Европе было для меня еще приятнее. К тому же мы нанесли неаполитанцам первое поражение в сезоне, после чего они стали терять очки в Серии А.

При этом я прекрасно понимаю, что до осуществления мечты мне еще очень далеко. Надеюсь, что буду прогрессировать и принесу еще много пользы «Спартаку», переход в который в прошлом году стал самым большим шагом в моей карьере», – сказал Кофрие.

  • «Спартак» купил Кофрие летом 2021 года за 2,5 миллиона евро.
  • В этом сезоне РПЛ он провел 12 матчей и сделал 1 ассист.

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Источник: сайт «Спартака»

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