КДК дисквалифицировал Тикнизяна на два матча за фол на Глебове

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян дисквалифицирован на два матча за фол на хавбеке «Ростова» Даниле Глебове в матче 24-го тура РПЛ, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Тикнизян получил прямую красную карточку на 36-й минуте.

Он наступил Глебову на икроножную мышцу.

«Локомотив» уступил «Ростову» – 1:4.

«За выход за пределы технической зоны оштрафован тренер по работе с вратарями Март на 20 тысяч рублей и аналитик «Локо» Компер на 20 тысяч рублей.

Присутствовал юрист «Локомотива», Тикнизян и начальник команды присутствовали по конференц-связи. Разобрали эпизод, Тикнизян рассказал, как произошeл эпизод. Рассмотрев все аспекты, заслушав стороны, приняли решение дисквалифицировать игрока на 2 матча», – заявил Григорьянц.