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Дизайнеры объяснили концепцию ретро-логотипа «Спартака» в честь столетия клуба

Дизайнерская студия Quberten представила материал о ретро-логотипе «Спартака», созданному к 100-летию клуба.

«Специальная версия в честь столетия «Спартака». Нам важно было придать логотипу настроение 30-х годов, когда Николай Петрович Старостин впервые показал миру красно-белый ромб с литерой «С», ставший классикой за прошедшее столетие.

Кожаный мяч выбран неслучайно, за основу взята модель Tiento с Чемпионата Мира 1930 года в Уругвае. Именно этот снаряд преобладал на полях и афишах в 30-х годах прошлого века, когда был утвержден первый логотип московского «Спартака».

Существенная и при этом не самая привычная для современных болельщиков деталь — направление диагоналей. Такое решение отсылает к «историческому» ромбу конца 30-х и начала 40-х годов», – сообщили в студии Quberten.

  • «Спартак» был основан 18 апреля 1922 года.
  • Московский клуб отказался от ретро-формы и отменил матч легенд в честь 100-летия клуба.

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Источник: телеграм-канал «Спортивный дизайн»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1054

    Узб@гоеный 12 минут назад

    Какой то комок свинячей шерсти. Зато бабок срубили с мазутного проекта.

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