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«Спартак» отказался от ретро-формы и отменил матч легенд к 100-летию клуба

«Спартак» объявил о сокращении программы мероприятий к столетию клуба.

«События последнего времени вынудили нас значительно пересмотреть и сократить программу мероприятий к столетию. Что-то невозможно реализовать с учетом ограничений, что-то – из-за тяжелой финансовой ситуации или по этическим соображениям.

Неполноценными и тусклыми выглядели бы некоторые торжества без активной части наших болельщиков, которые отказались от посещения матчей из-за закона о Fan ID.

Вместе с тем забывать о важной дате мы не можем. И те идеи, которые могут быть реализованы в нынешних условиях, обязательно воплотятся в жизнь.

Вот список того, что было проработано и подготовлено к реализации, но от чего мы вынуждены отказаться или поставить на паузу, отложив до лучших времен:

– Юбилейный выставочный матч легенд.

– Международный красно-белый товарищеский турнир.

– Благоустройство территории стадиона (открытие Аллеи Звезд и Аллеи Легенд, спортивных площадок и мест отдыха).

– Ретро-форма и форма на юбилейный сезон.

– Интеграция ретро-формы и формы юбилейного сезона в футбольный симулятор.

– Выпуск фан-токенов.

– Выпуск NFT-коллекции.

– Ряд совместных проектов с европейскими брендами.

– Проведение массового автопробега с активной частью болельщиков до Ростова-на-Дону с занесением результатов в Книгу рекордов Гиннесса.

– Съемка документального сериала о сезоне «Спартака» и выход шоу на международном стриминговом сервисе», – сообщает пресс-служба клуба.

  • «Спартак» был основан 18 апреля 1922 года.
  • Клуб обновил логотип и представил специальную эмблему в честь столетия.

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Источник: сайт «Спартака»

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Сегодня, 13:41
Комментарии11
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    Рейтинг: +13551

    Skull_Boy 8 минут назад

    А мне было интересно посмотреть на матч Спартака 90х и 2000х хоть я и не фанат Спартака и 100% там были бы Тихонов, Титов, Комбаров, Ковалевски и т.д.

    0
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    Рейтинг: +689

    99-й 33 минуты назад

    И как теперь жить то без их нфт и токенов? Правда интересно конечно что нарисовать хотели...

    0
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    Рейтинг: +6477

    Из Твери Леха 51 минуту назад

    а на аллее "звезд и легенд" дезеув планировался?

    0
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    Рейтинг: +14237

    ilichkadr > Из Твери Леха 20 минут назад

    Ясный перец планировался, и не только дезеув, но не сошлись в месте установки. То ли в начало аллеи устанавливать, то ли в её конец.

    0
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    Рейтинг: +1052

    Узб@гоеный 55 минут назад

    Всем стало стыдно за Спартак на столетие Пищевика. Гыгыгы

    1
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    Рейтинг: +1036

    Artemka444 1 час назад

    дело тут в другом,причины я думаю и так все знают

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    Рейтинг: +4220

    neveldomha 1 час назад

    А что легенд у спартака не осталось, кроме Заремы?

    0
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    Рейтинг: +14237

    ilichkadr > neveldomha 23 минуты назад

    Зарема планировалась в полный рост на аллею легенд, вкусы художника-скульптора и Лёни не совпали. Отложили до 2034 года, т.е. когда ФК "Промкооперация" стал ФК "Спартак".

    0
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    Рейтинг: +14237

    ilichkadr 1 час назад

    Только и хватило денег на эмблему в честь столетия. Ктож теперь бомжи?
    Вопрос конечно риторический............

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    Рейтинг: +24108

    bset 1 час назад

    Лавров, наверное, очень рад, что у его любимой команды тяжелая финансовая ситуация. Не без его участия.

    1
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    Рейтинг: +2

    Феникс 28 1 час назад

    Как говорится в народе----Не до жиру, быть бы живу.)))

    0
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