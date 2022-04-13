«Спартак» отказался от ретро-формы и отменил матч легенд к 100-летию клуба

«Спартак» объявил о сокращении программы мероприятий к столетию клуба.

«События последнего времени вынудили нас значительно пересмотреть и сократить программу мероприятий к столетию. Что-то невозможно реализовать с учетом ограничений, что-то – из-за тяжелой финансовой ситуации или по этическим соображениям.

Неполноценными и тусклыми выглядели бы некоторые торжества без активной части наших болельщиков, которые отказались от посещения матчей из-за закона о Fan ID.

Вместе с тем забывать о важной дате мы не можем. И те идеи, которые могут быть реализованы в нынешних условиях, обязательно воплотятся в жизнь.

Вот список того, что было проработано и подготовлено к реализации, но от чего мы вынуждены отказаться или поставить на паузу, отложив до лучших времен:

– Юбилейный выставочный матч легенд.

– Международный красно-белый товарищеский турнир.

– Благоустройство территории стадиона (открытие Аллеи Звезд и Аллеи Легенд, спортивных площадок и мест отдыха).

– Ретро-форма и форма на юбилейный сезон.

– Интеграция ретро-формы и формы юбилейного сезона в футбольный симулятор.

– Выпуск фан-токенов.

– Выпуск NFT-коллекции.

– Ряд совместных проектов с европейскими брендами.

– Проведение массового автопробега с активной частью болельщиков до Ростова-на-Дону с занесением результатов в Книгу рекордов Гиннесса.

– Съемка документального сериала о сезоне «Спартака» и выход шоу на международном стриминговом сервисе», – сообщает пресс-служба клуба.