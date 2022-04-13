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  • «Спартак» отказался от ретро-формы и отменил матч легенд к 100-летию клуба

«Спартак» отказался от ретро-формы и отменил матч легенд к 100-летию клуба

13 апреля 2022, 13:41
9

«Спартак» объявил о сокращении программы мероприятий к столетию клуба.

«События последнего времени вынудили нас значительно пересмотреть и сократить программу мероприятий к столетию. Что-то невозможно реализовать с учетом ограничений, что-то – из-за тяжелой финансовой ситуации или по этическим соображениям.

Неполноценными и тусклыми выглядели бы некоторые торжества без активной части наших болельщиков, которые отказались от посещения матчей из-за закона о Fan ID.

Вместе с тем забывать о важной дате мы не можем. И те идеи, которые могут быть реализованы в нынешних условиях, обязательно воплотятся в жизнь.

Вот список того, что было проработано и подготовлено к реализации, но от чего мы вынуждены отказаться или поставить на паузу, отложив до лучших времен:

– Юбилейный выставочный матч легенд.

– Международный красно-белый товарищеский турнир.

– Благоустройство территории стадиона (открытие Аллеи Звезд и Аллеи Легенд, спортивных площадок и мест отдыха).

– Ретро-форма и форма на юбилейный сезон.

– Интеграция ретро-формы и формы юбилейного сезона в футбольный симулятор.

– Выпуск фан-токенов.

– Выпуск NFT-коллекции.

– Ряд совместных проектов с европейскими брендами.

– Проведение массового автопробега с активной частью болельщиков до Ростова-на-Дону с занесением результатов в Книгу рекордов Гиннесса.

– Съемка документального сериала о сезоне «Спартака» и выход шоу на международном стриминговом сервисе», – сообщает пресс-служба клуба.

  • «Спартак» был основан 18 апреля 1922 года.
  • Клуб обновил логотип и представил специальную эмблему в честь столетия.

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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ilichkadr
1649847217
Только и хватило денег на эмблему в честь столетия. Ктож теперь бомжи? Вопрос конечно риторический............
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neveldomha
1649848169
А что легенд у спартака не осталось, кроме Заремы?
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Artemka444
1649848196
дело тут в другом,причины я думаю и так все знают
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Из Твери Леха
1649848928
а на аллее "звезд и легенд" дезеув планировался?
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99-й
1649849976
И как теперь жить то без их нфт и токенов? Правда интересно конечно что нарисовать хотели...
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Skull_Boy
1649851506
А мне было интересно посмотреть на матч Спартака 90х и 2000х хоть я и не фанат Спартака и 100% там были бы Тихонов, Титов, Комбаров, Ковалевски и т.д.
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zigbert
1649870516
Придется ждать лучших времен.
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