«Спартак» отказался от ретро-формы и отменил матч легенд к 100-летию клуба

«Спартак» объявил о сокращении программы мероприятий к столетию клуба.
«События последнего времени вынудили нас значительно пересмотреть и сократить программу мероприятий к столетию. Что-то невозможно реализовать с учетом ограничений, что-то – из-за тяжелой финансовой ситуации или по этическим соображениям.
Неполноценными и тусклыми выглядели бы некоторые торжества без активной части наших болельщиков, которые отказались от посещения матчей из-за закона о Fan ID.
Вместе с тем забывать о важной дате мы не можем. И те идеи, которые могут быть реализованы в нынешних условиях, обязательно воплотятся в жизнь.
Вот список того, что было проработано и подготовлено к реализации, но от чего мы вынуждены отказаться или поставить на паузу, отложив до лучших времен:
– Юбилейный выставочный матч легенд.
– Международный красно-белый товарищеский турнир.
– Благоустройство территории стадиона (открытие Аллеи Звезд и Аллеи Легенд, спортивных площадок и мест отдыха).
– Ретро-форма и форма на юбилейный сезон.
– Интеграция ретро-формы и формы юбилейного сезона в футбольный симулятор.
– Выпуск фан-токенов.
– Выпуск NFT-коллекции.
– Ряд совместных проектов с европейскими брендами.
– Проведение массового автопробега с активной частью болельщиков до Ростова-на-Дону с занесением результатов в Книгу рекордов Гиннесса.
– Съемка документального сериала о сезоне «Спартака» и выход шоу на международном стриминговом сервисе», – сообщает пресс-служба клуба.
- «Спартак» был основан 18 апреля 1922 года.
- Клуб обновил логотип и представил специальную эмблему в честь столетия.