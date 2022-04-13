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  • РФС вернул Карасева к работе после отстранения. Он рассудит «Крылья Советов» и «Краснодар»

РФС вернул Карасева к работе после отстранения. Он рассудит «Крылья Советов» и «Краснодар»

13 апреля 2022, 15:11
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РФС объявил о назначениях арбитров на матчи 25-го тура РПЛ.

Матч «Спартак» – «Рубин» обслужит Павел Кукуян, Василий Казарцев рассудит «Сочи» и «Локомотив».

Арбитр Сергей Карасев вернется к работе после отстранения на один тур. Он обслужит матч «Крылья Советов»«Краснодар».

15 апреля (пятница)

«Динамо» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Вячеслав Харламов.

16 апреля (суббота)

«Уфа» – ЦСКА: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Алексей Лунeв; инспектор – Геннадий Куличенков.

«Зенит»«Урал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Андрей Образко; резервный судья – Артeм Смолин; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Рубин»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Колобаев.

17 апреля (воскресенье)

«Арсенал» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалeв, Михаил Иванов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Владимир Москвалeв; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Гончар.

«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Сочи» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Игорь Синер.

«Нижний Новгород» – «Химки»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Ширяев; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Анастасия Пустовойтова; AVAR-1 – Антон Кобзев; AVAR-2 – Кирилл Левников; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Краснодар Карасев Сергей
Комментарии (1)
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Павелий
1649858293
А если опять снегопад, то что Карасёв будет делать? =) И Безбородов на VAR фарм-клуба Зенита.... Это ДНО российского футбола.
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