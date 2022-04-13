Фердинанд – о пасе Модрича: «Это незаконно»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд признался, что был восхищен голевой передачей Луки Модрича в матче с «Челси».

Модрич отдал ассист внешней стороной стопы на Родриго.

Благодаря этому голу «Реал» перевел игру в экстратаймы.

«Этот пас – причина, по которой я потерял голос! Это незаконно. Я кричал: «Лука, Мука, как его там зовут». Феномен», – сказал Фердинанд.

Модрич – обладатель «Золотого мяча».

Его контракт с «Реалом» истекает в конце сезона.

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