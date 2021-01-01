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Караваев: «Сделаю все, чтобы вернуться сильнее. Спасибо каждому за поддержку»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о своем состоянии. Футболист перенес операцию на бедре и пропустит 3-4 месяца.

«Все прошло хорошо, я в норме. Надеюсь, уже скоро смогу начать реабилитацию. Сделаю все, чтобы вернуться сильнее, – обещаю.

Спасибо каждому из вас за поддержку!» – сказал Караваев.

  • Караваев в этом сезоне сделал 4 голевые передачи в 24 матчах за «Зенит».
  • Из-за травмы он не играет с 19 марта.

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Источник: телеграм-канал сборной России

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Комментарии1
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    Рейтинг: +5549

    Давид59 2 часа назад

    Здоровья! Этот сезон для него уже всё. Интересно, когда начнётся следующий? Вроде собирались на весна - осень переходить.

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