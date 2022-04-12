Кавазашвили: «Дзюба перестал забивать, потому что находится в депрессии после отъезда Азмуна»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.
«Связка Азмун — Дзюба была самой эффективной в чемпионате. Скорость и резкость Сердара помогали компенсировать явные слабые места в игре Артема.
Сейчас Дзюба находится в депрессии после отъезда Азмуна, поэтому и забивать перестал. Артем заметно сдал после ухода своего иранского напарника. С Юри Альберто такого взаимопонимания на поле достичь пока не удалось.
Еще и годы берут свое. Дзюба не молодеет с каждым днем. Но он по-прежнему полезен для «Зенита», а безголевая серия бывает у всех нападающих. Чтобы она прервалась, об этом просто надо перестать думать», — сказал Кавазашвили.
- Азмун зимой перешел из «Зенита» в «Байер».
- Дзюба забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 33 матчах этого сезона.
- Нападающий не отличается с 3 марта.
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Источник: Sport24