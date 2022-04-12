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Кавазашвили: «Дзюба перестал забивать, потому что находится в депрессии после отъезда Азмуна»

Бывший игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

«Связка Азмун — Дзюба была самой эффективной в чемпионате. Скорость и резкость Сердара помогали компенсировать явные слабые места в игре Артема.

Сейчас Дзюба находится в депрессии после отъезда Азмуна, поэтому и забивать перестал. Артем заметно сдал после ухода своего иранского напарника. С Юри Альберто такого взаимопонимания на поле достичь пока не удалось.

Еще и годы берут свое. Дзюба не молодеет с каждым днем. Но он по-прежнему полезен для «Зенита», а безголевая серия бывает у всех нападающих. Чтобы она прервалась, об этом просто надо перестать думать», — сказал Кавазашвили.

  • Азмун зимой перешел из «Зенита» в «Байер».
  • Дзюба забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 33 матчах этого сезона.
  • Нападающий не отличается с 3 марта.

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Источник: Sport24

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Сегодня, 19:17
Комментарии5
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    Рейтинг: +6937

    R_a_i_n 29 минут назад

    Кавазашвили жжёт)))))))

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    Рейтинг: +1244

    balam 2 часа назад

    азмунку терзают в другой раздевалке

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    Рейтинг: -126

    Имя на сайте 2 часа назад

    Все на видео видели связку Дзюбы и Азмуна в раздевалке. Азмун раком,Дзюба подавающи....или вдувающий )))

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    Рейтинг: +332

    Сделаны из Дерева 3 часа назад

    ахаххаах)))))) подружка то уехала,а рука болит видать уже!!

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    Рейтинг: +5168

    rash1959 3 часа назад

    Никто больше не даёт?. деревянный хорошо умеет снимать депрессию ... ручками, ручками, тихо сам с собою, правою рукою, и т.д. Только пусть не забудет видосик скинуть.

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