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Каррера: «Связка Дзюба-Кокорин в «Фиорентине», возможно, была бы хорошей»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил перспективы форварда «Зенита» Артема Дзюбы заиграть в чемпионате Италии.

«Я думаю, что у Дзюбы есть нужные качества и характеристики, чтобы хорошо играть в Серии А. Хороший нападающий.

В какой команде мог бы играть Дзюба в Серии А? Не знаю, нужно глянуть, кто нуждается в хорошем нападающем в итальянском чемпионате.

Связка Дзюба-Кокорин в «Фиорентине», возможно, была бы хорошей», – сказал Каррера.

  • 33-летний Дзюба может стать свободным агентом в конце июня.
  • Он забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 33 матчах этого сезона.
  • При этом нападающий не отличается с 3 марта.

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 17:57
Комментарии12
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    Рейтинг: +13536

    Barmaleushka 2 часа назад

    В тренеры сб.России напрашивается .

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    Рейтинг: +219

    Мася_1989 4 часа назад

    А с чувством юмора у него порядок. Улыбнуло)))

    5
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    Рейтинг: +465

    Suvorov51 4 часа назад

    Массимо поплыл. видимо сказываются наши санкции. это бывает от голодухи. тебя ни кто не приглашает вот и плетешь. что думаешь бомжактник позовет. нет ты не в системе

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    Рейтинг: +16756

    Persona_non_Grata > Suvorov51 1 час назад

    "Наши санкции" , "с голодухи" ??? - ай маладца - с юмором всё в порядке ))

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    Рейтинг: +465

    Suvorov51 > Persona_non_Grata 44 минуты назад

    Стараюсь. этим и живу

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    Рейтинг: +16756

    Persona_non_Grata 4 часа назад

    Мы что то не знаем про это "связку" - Дзюба-Кокорин ? Про связь с Азмуном знаем, а это что-то новенькое )))

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    Рейтинг: +13536

    Barmaleushka > Persona_non_Grata 2 часа назад

    А ты попроси и твой кумир ещё "хоум видео" наснимает для фсейстраны .

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    Рейтинг: +16756

    Persona_non_Grata > Barmaleushka 1 час назад

    С детства придерживаюсь правила - " не создавай себе кумира ".

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    Рейтинг: +12139

    playsh 4 часа назад

    Во даёт Массимо Каррера,задумал похоронить фиалок окончательно?Не надо.
    Связка Дзюбло-Кока лучше подошла бы для Зенита,на случай массового отъезда легов из Питера.Чем чёрт не шутит,когда бог спит.

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    Рейтинг: +351

    lipatov32 5 часов назад

    За что ты так Фиорентину невзлюбил Каррера?)

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    Рейтинг: +332

    Сделаны из Дерева 5 часов назад

    Каррера крассава троллит бомжарню!!!

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    Рейтинг: +5786

    maygli 5 часов назад

    Фантазёр. )))

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