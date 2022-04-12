Каррера: «Связка Дзюба-Кокорин в «Фиорентине», возможно, была бы хорошей»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил перспективы форварда «Зенита» Артема Дзюбы заиграть в чемпионате Италии.

«Я думаю, что у Дзюбы есть нужные качества и характеристики, чтобы хорошо играть в Серии А. Хороший нападающий.

В какой команде мог бы играть Дзюба в Серии А? Не знаю, нужно глянуть, кто нуждается в хорошем нападающем в итальянском чемпионате.

Связка Дзюба-Кокорин в «Фиорентине», возможно, была бы хорошей», – сказал Каррера.

33-летний Дзюба может стать свободным агентом в конце июня.

Он забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 33 матчах этого сезона.

При этом нападающий не отличается с 3 марта.

Регистрируйтесь и получайте 1000 рублей бесплатно на первую ставку