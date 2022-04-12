Каррера: «Связка Дзюба-Кокорин в «Фиорентине», возможно, была бы хорошей»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил перспективы форварда «Зенита» Артема Дзюбы заиграть в чемпионате Италии.
«Я думаю, что у Дзюбы есть нужные качества и характеристики, чтобы хорошо играть в Серии А. Хороший нападающий.
В какой команде мог бы играть Дзюба в Серии А? Не знаю, нужно глянуть, кто нуждается в хорошем нападающем в итальянском чемпионате.
Связка Дзюба-Кокорин в «Фиорентине», возможно, была бы хорошей», – сказал Каррера.
- 33-летний Дзюба может стать свободным агентом в конце июня.
- Он забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 33 матчах этого сезона.
- При этом нападающий не отличается с 3 марта.
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Источник: «РБ Спорт»