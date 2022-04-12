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  • Каррера: «Связка Дзюба-Кокорин в «Фиорентине», возможно, была бы хорошей»

Каррера: «Связка Дзюба-Кокорин в «Фиорентине», возможно, была бы хорошей»

12 апреля 2022, 17:57
6

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил перспективы форварда «Зенита» Артема Дзюбы заиграть в чемпионате Италии.

«Я думаю, что у Дзюбы есть нужные качества и характеристики, чтобы хорошо играть в Серии А. Хороший нападающий.

В какой команде мог бы играть Дзюба в Серии А? Не знаю, нужно глянуть, кто нуждается в хорошем нападающем в итальянском чемпионате.

Связка Дзюба-Кокорин в «Фиорентине», возможно, была бы хорошей», – сказал Каррера.

  • 33-летний Дзюба может стать свободным агентом в конце июня.
  • Он забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 33 матчах этого сезона.
  • При этом нападающий не отличается с 3 марта.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Фиорентина Дзюба Артем Кокорин Александр Каррера Массимо
Комментарии (6)
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maygli
1649775716
Фантазёр. )))
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lipatov32
1649775804
За что ты так Фиорентину невзлюбил Каррера?)
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Plyash
1649776709
Во даёт Массимо Каррера,задумал похоронить фиалок окончательно?Не надо. Связка Дзюбло-Кока лучше подошла бы для Зенита,на случай массового отъезда легов из Питера.Чем чёрт не шутит,когда бог спит.
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Persona_non_Grata
1649776987
Мы что то не знаем про это "связку" - Дзюба-Кокорин ? Про связь с Азмуном знаем, а это что-то новенькое )))
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Мася_1989
1649778633
А с чувством юмора у него порядок. Улыбнуло)))
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