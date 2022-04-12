Морено: «Ответный матч с «Баварией» будет гораздо труднее первого. Им нужно отыгрываться»

Нападающий «Вильяреала» Жерар Морено поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
«Думаю, что этот матч будет проходить по-другому. Не так, как первый. Он будет гораздо труднее. Им нужно отыгрываться. «Бавария» очень хороша в атаке. Многие их игроки идут вперед.
Мы должны играть очень точно. У них совершенно точно будут моменты. Нам придется потратить очень много сил.
Мы должны весь матч играть на пределе и выжать максимум из своих моментов. Этот матч потребует много усилий – у «Баварии» превосходные игроки. Они много забивают и знают, как выигрывать матчи», – сказал Морено.
- «Вильярреал» победил «Баварию» в первом матче – 1:0.
- Ответная игра начнется в 22:00 мск.
Источник: сайт УЕФА