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Морено: «Ответный матч с «Баварией» будет гораздо труднее первого. Им нужно отыгрываться»

Нападающий «Вильяреала» Жерар Морено поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Думаю, что этот матч будет проходить по-другому. Не так, как первый. Он будет гораздо труднее. Им нужно отыгрываться. «Бавария» очень хороша в атаке. Многие их игроки идут вперед.

Мы должны играть очень точно. У них совершенно точно будут моменты. Нам придется потратить очень много сил.

Мы должны весь матч играть на пределе и выжать максимум из своих моментов. Этот матч потребует много усилий – у «Баварии» превосходные игроки. Они много забивают и знают, как выигрывать матчи», – сказал Морено.

  • «Вильярреал» победил «Баварию» в первом матче – 1:0.
  • Ответная игра начнется в 22:00 мск.

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Источник: сайт УЕФА

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