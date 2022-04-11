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Терюшков: «Химки» заинтересованы в продлении контракта с Жирковым, если с ним всe будет хорошо»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал будущее в клубе Резиуана Мирзова и Юрия Жиркова.

«У Резиуана контракт до конца не текущего сезона, а до конца следующего. Здесь не стоит обсуждать преждевременно.

Продление контракта с Юрием зависит от желания самого игрока и его состояния. Если он будет чувствовать в себе силы, то мы будем обсуждать это.

«Химки» заинтересованы в продлении, если с Юрием всe будет хорошо. Мы говорили с ним об этом ещe на стадии заключения контракта, в январе», – сказал Терюшков.

  • Мирзов в этом сезоне забил 1 гол и сделал 1 ассист в 16 матчах за «Химки».
  • Права на хавбека принадлежат «Спартаку».
  • В январе Жирков подписал контракт с «Химками» до конца сезона.
  • Он провел 2 матча за новую команду.

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Источник: «Чемпионат»

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11.04.2022 21:58
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