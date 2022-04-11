Терюшков: «Химки» заинтересованы в продлении контракта с Жирковым, если с ним всe будет хорошо»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал будущее в клубе Резиуана Мирзова и Юрия Жиркова.
«У Резиуана контракт до конца не текущего сезона, а до конца следующего. Здесь не стоит обсуждать преждевременно.
Продление контракта с Юрием зависит от желания самого игрока и его состояния. Если он будет чувствовать в себе силы, то мы будем обсуждать это.
«Химки» заинтересованы в продлении, если с Юрием всe будет хорошо. Мы говорили с ним об этом ещe на стадии заключения контракта, в январе», – сказал Терюшков.
- Мирзов в этом сезоне забил 1 гол и сделал 1 ассист в 16 матчах за «Химки».
- Права на хавбека принадлежат «Спартаку».
- В январе Жирков подписал контракт с «Химками» до конца сезона.
- Он провел 2 матча за новую команду.
Источник: «Чемпионат»