Терюшков: «Химки» заинтересованы в продлении контракта с Жирковым, если с ним всe будет хорошо»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал будущее в клубе Резиуана Мирзова и Юрия Жиркова.

«У Резиуана контракт до конца не текущего сезона, а до конца следующего. Здесь не стоит обсуждать преждевременно.

Продление контракта с Юрием зависит от желания самого игрока и его состояния. Если он будет чувствовать в себе силы, то мы будем обсуждать это.

«Химки» заинтересованы в продлении, если с Юрием всe будет хорошо. Мы говорили с ним об этом ещe на стадии заключения контракта, в январе», – сказал Терюшков.