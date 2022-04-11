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Мамаев будет отдавать бывшей жене Алане 1/3 заработка в качестве алиментов

Пресненский суд Москвы постановил взыскивать с футболиста Павла Мамаева треть дохода в месяц на содержание дочери.

«Решением суда определенно взыскивать с Мамаева алименты на содержание ребенка ежемесячно в размере одной трети от заработка или иного его дохода, начиная с 4 августа 2021 года и до совершеннолетия ребенка или изменения материального положения сторон», – заявила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ребенок будет жить с матерью – бывшей супругой футболиста Аланой Мамаевой.

Сегодня суд также рассмотрит иск о разделе совместно нажитого имущества.

  • Пара развелась в апреле 2021 года после 8 лет брака.
  • Во время брака Мамаев сидел в тюрьме.
  • В январе новой избранницей футболиста стала блогерша Надежда Санько – подруга Аланы.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1031

    Lilipyt 1 минуту назад

    Ушел к подруге бывшей жены. Хорошая подруга)))) Интересна мать хоть работает?! Сомневаюсь. Суд вообще учитывал ее способность содержать ребенка или плевать определить матери а там пускай отсуживает все что сможет и так жить будет.

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    Рейтинг: +1861

    LOKOfanatik19 5 часов назад

    В этой ситуации жаль только ребенка, жить с такой матерью...

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    Рейтинг: +175

    Dob13 > LOKOfanatik19 4 часа назад

    а что с ней не так? Не в курсе просто

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    Рейтинг: +1460

    Vitaga > LOKOfanatik19 1 час назад

    наверное тут мама куда лучше такого отца. ребенку повезло.

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