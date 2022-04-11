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  • Мамаев будет отдавать бывшей жене Алане 1/3 заработка в качестве алиментов

Мамаев будет отдавать бывшей жене Алане 1/3 заработка в качестве алиментов

11 апреля 2022, 14:38
7

Пресненский суд Москвы постановил взыскивать с футболиста Павла Мамаева треть дохода в месяц на содержание дочери.

«Решением суда определенно взыскивать с Мамаева алименты на содержание ребенка ежемесячно в размере одной трети от заработка или иного его дохода, начиная с 4 августа 2021 года и до совершеннолетия ребенка или изменения материального положения сторон», – заявила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Ребенок будет жить с матерью – бывшей супругой футболиста Аланой Мамаевой.

Сегодня суд также рассмотрит иск о разделе совместно нажитого имущества.

  • Пара развелась в апреле 2021 года после 8 лет брака.
  • Во время брака Мамаев сидел в тюрьме.
  • В январе новой избранницей футболиста стала блогерша Надежда Санько – подруга Аланы.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Мамаев Павел
Комментарии (7)
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LOKOfanatik19
1649677742
В этой ситуации жаль только ребенка, жить с такой матерью...
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Lilipyt
1649697098
Ушел к подруге бывшей жены. Хорошая подруга)))) Интересна мать хоть работает?! Сомневаюсь. Суд вообще учитывал ее способность содержать ребенка или плевать определить матери а там пускай отсуживает все что сможет и так жить будет.
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zigbert
1649698050
Конечно его дело с кем ему жить но выплачивать алименты все таки придется.
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