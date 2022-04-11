Мамаев будет отдавать бывшей жене Алане 1/3 заработка в качестве алиментов

Пресненский суд Москвы постановил взыскивать с футболиста Павла Мамаева треть дохода в месяц на содержание дочери.
«Решением суда определенно взыскивать с Мамаева алименты на содержание ребенка ежемесячно в размере одной трети от заработка или иного его дохода, начиная с 4 августа 2021 года и до совершеннолетия ребенка или изменения материального положения сторон», – заявила пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Ребенок будет жить с матерью – бывшей супругой футболиста Аланой Мамаевой.
Сегодня суд также рассмотрит иск о разделе совместно нажитого имущества.
- Пара развелась в апреле 2021 года после 8 лет брака.
- Во время брака Мамаев сидел в тюрьме.
- В январе новой избранницей футболиста стала блогерша Надежда Санько – подруга Аланы.
Источник: «Р-Спорт»