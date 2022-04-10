Аджоев: «Кто-то может объяснить, почему отменили гол «Арсенала»?»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что не станет штрафовать Кингса Кангва за его слова после матча со «Спартаком» (0:3)

«Штрафовать Кангва? А чем? За что? Он что, неправильно сказал? Я согласен с ним в оценке, поддерживаю его.

Наш первый гол был забит абсолютно чисто. Почему его отменили? Кто-то может объяснить?» – сказал Аджоев.