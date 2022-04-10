Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
3 Тест: какой клуб появился раньше?
Тест: какой клуб появился раньше?

Аджоев: «Кто-то может объяснить, почему отменили гол «Арсенала»?»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что не станет штрафовать Кингса Кангва за его слова после матча со «Спартаком» (0:3)

«Штрафовать Кангва? А чем? За что? Он что, неправильно сказал? Я согласен с ним в оценке, поддерживаю его.

Наш первый гол был забит абсолютно чисто. Почему его отменили? Кто-то может объяснить?» – сказал Аджоев.

  • Игру судил главный арбитр Владислав Безбородов.
  • Он отменил гол тульской команды в первом тайме и удалил Кангва в концовке встречи.

Новости по теме
Безбородов – о том, что Кангва назвал его дерьмом: «Пусть РФС реагирует» 1
Жиго: «Я не симулировал. Это сто процентов не гол»
Президент «Арсенала»: «Можно поздравить Безбородова с тремя очками» 18
Источник: «Спартак»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

10.04.2022 19:38
Комментарии17
...
  • ...
    Рейтинг: +1439

    22 raza chemp 6 часов назад

    Кто обьяснит почему не поставили пенальти на соболеве?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +16416

    Garrincha58 10 часов назад

    уже как неделю все испугались, что Спартак может вылететь и теперь будут его спасать

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +152

    FCSpartakM > Garrincha58 9 часов назад

    в чем спасать? спартак сегодня по игре раздавил арсенал. Да и спокойно можно было ставить пенальти за накладку ранее.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +31121

    VVM1964 10 часов назад

    " Он отменил гол тульской команды в первом тайме и удалил Кангва в концовке встречи " - ЗАБЫЛИ НАПИСАТЬ , ЧТО НЕ ПОСТАВИЛ ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА ТУЛЫ . И надо признать, что все действия обоснованы и справедливы .

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +296

    Сделаны из Дерева 10 часов назад

    газпром во всем виноват им нужно было так))))))))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +296

    Сделаны из Дерева 10 часов назад

    Дзюба может обьяснить

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15306

    Cleaner 11 часов назад

    Гол совершенно чистый. То, что Джикию ноги не держат и он спотыкается на ровном месте, все знают. Ну, кроме заремовского судьи.

    После ТАКОГО незасчитанного гола выключил телевизор. Мне стал понятен исход матча. Смысла смотреть дальше уже не было...(((

    5
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +237

    (Меня за банили) > Cleaner 10 часов назад

    Ты ржешь??

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +296

    Сделаны из Дерева > Cleaner 10 часов назад

    Какой тебе Спартак смотреть?
    Ты меньше коней смотришь аль вообще не смотришь)))) бзянит смори

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +31121

    VVM1964 > Cleaner 10 часов назад

    " Я Пастернака не читал, но осуждаю " - прежде чем давать комментарии, не плохо бы хотя бы игру смотреть.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +24435

    vladimir-7 11 часов назад

    Поставленная задача судьей выполнена.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +61583

    portero > vladimir-7 10 часов назад

    Безбородов он такой, задачи всегда выполняет, эту игру не смотрел, но по прошлым играм помню упыря...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +19108

    Аvenger 11 часов назад

    Спроси у Заремы. Она всё знает.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15047

    житель СПб 11 часов назад

    Так было надо!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +19108

    Аvenger > житель СПб 11 часов назад

    Так надо было!

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +296

    Сделаны из Дерева > житель СПб 9 часов назад

    газпрому

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +454

    Suvorov51 11 часов назад

    Смотри повтор и станет все понятно. промгаз рулит

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11