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Кангва – о Безбородове: «Дерьмо. Он сумасшедший, судил в пользу «Спартака»

Полузащитник «Арсенала» Кингс Кангва остался недоволен судейством в матче со «Спартаком» (0:3).

  • Игру судил главный арбитр Владислав Безбородов.
  • Он отменил гол тульской команды и удалил Кангва в концовке встречи.

– Что с твоей красной карточкой?

– Ты сам видел, рефери – дерьмо. Разве ты не видел это?

– Дерьмо?

– Да.

– Почему?

– Ты не видел, что он все отдавал «Спартаку»?

– Но твоя ситуация со второй желтой. Что это было?

– Я не понял этого. Я пытался начать игру быстро. Но судья мне дает вторую желтую. За что?

– Ты думаешь судья был на стороне «Спартака»?

– Конечно.

– Почему?

– Он сумасшедший. Он судил в пользу «Спартака».

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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10.04.2022 19:19
Комментарии27
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    Рейтинг: +1439

    22 raza chemp 6 часов назад

    Кангве показал в лицо что игра должна возобновляться по свистку, кангва кивнул головой мол окей и ввел мяч без свистка, как по мне дерьмо это кангва

    1
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    Рейтинг: +6401

    sochi-2013 7 часов назад

    Рубероид раскатали.

    0
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    Рейтинг: +1140

    Sky Spartak 8 часов назад

    Кукушка поехала совсем у Кангва)))

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4578

    ySS 9 часов назад

    Загорелый, конкретно, получил вторую по делу.
    И за язык надо будет ответить

    4
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    Рейтинг: +4721

    neim 9 часов назад

    Кингс наверное хотел сказать, что Зарема на плакала ? )))

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +3668

    Кузьмич на трибуне 9 часов назад

    Не могу понять, почему столько недопонимания? Судья явно показал, что по свистку, а Кангва разыграл штрафной. Ну и какие тут претензии к судейству?

    3
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    Рейтинг: +152

    FCSpartakM > Кузьмич на трибуне 9 часов назад

    этот эпизод вообще ничего не решал. Он так говорит , будто счет 0-0 был

    2
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    Рейтинг: +22147

    JTherry > FCSpartakM 7 часов назад

    к 86-й минуте Спартак вел в счете 3:0, какие вопросы по второй ЖК, если Безбородов указал, что бить по свистку..?

    0
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    Рейтинг: +479

    klimovich 9 часов назад

    Перенервничал, че. Можно его понять, если он сразу после матча комментарий давал. Но невозможно понять, почему он ударил не по свистку)

    0
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    Рейтинг: +16416

    Garrincha58 10 часов назад

    Безбородов просто перестраховался, как говорится ничего личного своя рубашка ближе к телу

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    Рейтинг: +61583

    portero 10 часов назад

    этот су.ча.ра (вот написал нормальное слово, звёздами перекрыли) всегда грамотно отрабатывает заказ, замордует свистками не по делу...

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    Рейтинг: +128

    шахта Заполярная > portero 8 часов назад

    Ты как то однобоко за правду мычишь, предвзято. А что не мычал когда, кажись кукуляк или иванов, Спартаку левый пеналь поставил в конце матча и лишив Спартак двух очков на тот игровой момент. Ах да, тогда же твой клуб играл, зачем тебе мычать. Так иногда лучше жевать, чем мычать.

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    Рейтинг: +31121

    VVM1964 10 часов назад

    После этого диалога, у кого то еще есть сомнения - кто сумасшедший ??? )))

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