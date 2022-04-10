Кангва – о Безбородове: «Дерьмо. Он сумасшедший, судил в пользу «Спартака»

Полузащитник «Арсенала» Кингс Кангва остался недоволен судейством в матче со «Спартаком» (0:3).
- Игру судил главный арбитр Владислав Безбородов.
- Он отменил гол тульской команды и удалил Кангва в концовке встречи.
– Что с твоей красной карточкой?
– Ты сам видел, рефери – дерьмо. Разве ты не видел это?
– Дерьмо?
– Да.
– Почему?
– Ты не видел, что он все отдавал «Спартаку»?
– Но твоя ситуация со второй желтой. Что это было?
– Я не понял этого. Я пытался начать игру быстро. Но судья мне дает вторую желтую. За что?
– Ты думаешь судья был на стороне «Спартака»?
– Конечно.
– Почему?
– Он сумасшедший. Он судил в пользу «Спартака».
Источник: «Спорт-Экспресс»