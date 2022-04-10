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  • Кангва – о Безбородове: «Дерьмо. Он сумасшедший, судил в пользу «Спартака»

Кангва – о Безбородове: «Дерьмо. Он сумасшедший, судил в пользу «Спартака»

10 апреля 2022, 19:19
26

Полузащитник «Арсенала» Кингс Кангва остался недоволен судейством в матче со «Спартаком» (0:3).

  • Игру судил главный арбитр Владислав Безбородов.
  • Он отменил гол тульской команды и удалил Кангва в концовке встречи.

– Что с твоей красной карточкой?

– Ты сам видел, рефери – дерьмо. Разве ты не видел это?

– Дерьмо?

– Да.

– Почему?

– Ты не видел, что он все отдавал «Спартаку»?

– Но твоя ситуация со второй желтой. Что это было?

– Я не понял этого. Я пытался начать игру быстро. Но судья мне дает вторую желтую. За что?

– Ты думаешь судья был на стороне «Спартака»?

– Конечно.

– Почему?

– Он сумасшедший. Он судил в пользу «Спартака».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Арсенал Кангва Кингс Безбородов Владислав
Комментарии (26)
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JTherry
1649607921
за эту тираду Кангва получит бан от КДК, скорее всего, судьи в РПЛ - "неприкасаемые"...)
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Xiko
1649608844
Ой блин, что за мода пошла х*****ь судей? Когда команда проигрывает, в первую новость это не довольство судей, ну что за фигня то?))) Прям до смешного уже. Неужели проигрывать достойно с Российской Премьер Лиги уже никто не умеет?
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GoldPlayFIFARus9
1649609969
Московское судейство всегда судило в пользу Спартака. Их за уши вытягивают, лишь бы не вылетели.
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(Меня за банили)
1649610926
Ну ***... Было показано, по свистку. Нафига гонор показывать. Ну тут сам виноват 100%
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VVM1964
1649611349
После этого диалога, у кого то еще есть сомнения - кто сумасшедший ??? )))
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portero
1649611428
этот су.ча.ра (вот написал нормальное слово, звёздами перекрыли) всегда грамотно отрабатывает заказ, замордует свистками не по делу...
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Кузьмич на трибуне
1649614438
Не могу понять, почему столько недопонимания? Судья явно показал, что по свистку, а Кангва разыграл штрафной. Ну и какие тут претензии к судейству?
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ySS
1649616297
Загорелый, конкретно, получил вторую по делу. И за язык надо будет ответить
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Sky Spartak
1649619523
Кукушка поехала совсем у Кангва)))
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zigbert
1649662549
Наверное так и не понял за что ему дали вторую желтую. За указаниями судьи надо следить.
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