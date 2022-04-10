Кангва – о Безбородове: «Дерьмо. Он сумасшедший, судил в пользу «Спартака»

Полузащитник «Арсенала» Кингс Кангва остался недоволен судейством в матче со «Спартаком» (0:3).

Игру судил главный арбитр Владислав Безбородов.

Он отменил гол тульской команды и удалил Кангва в концовке встречи.

– Что с твоей красной карточкой?

– Ты сам видел, рефери – дерьмо. Разве ты не видел это?

– Дерьмо?

– Да.

– Почему?

– Ты не видел, что он все отдавал «Спартаку»?

– Но твоя ситуация со второй желтой. Что это было?

– Я не понял этого. Я пытался начать игру быстро. Но судья мне дает вторую желтую. За что?

– Ты думаешь судья был на стороне «Спартака»?

– Конечно.

– Почему?

– Он сумасшедший. Он судил в пользу «Спартака».