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Полоз и Комличенко – в старте «Ростова», Кухта и Изидор – в основе «Локомотива»

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 24-го тура РПЛ.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Терентьев, Поярков, Калинин, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Селява, Голенков, Турищев, Соу.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Тикнизян, Петров, Бека Бека, Кухта, Изидор.

Запасные: Гилерме, Матюнин, Рыбус, Ненахов, Черный, Рыбчинский, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Карпукас, Керк.

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Источник: сайт РПЛ

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10.04.2022 18:34
Комментарии4
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    Рейтинг: +15047

    житель СПб 10 часов назад

    Локо - в нокдауне...

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    Рейтинг: +15047

    житель СПб 10 часов назад

    Наверное, я несправедлив: все таки судья исправился. Не стал ставить пенальти в пользу Локо (кстати, совершенно справедливо: ситуация у Ростова в бОльшей степени тянула на пенальти, и была очень похожа), и строго и обоснованно удалил игрока Локо.

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    Рейтинг: +15047

    житель СПб 11 часов назад

    14 минута - чистейший пенальти! Дергают человека за майку сзади, он падает... Явная игра судьи на Локо!

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    Рейтинг: +15047

    житель СПб 11 часов назад

    Сильнейший умышленный удар локтем в лицо! Почему нет реакции, нет ЖК игроку Локо?!

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