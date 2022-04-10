Полоз и Комличенко – в старте «Ростова», Кухта и Изидор – в основе «Локомотива»

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 24-го тура РПЛ.
«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Терентьев, Поярков, Калинин, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Селява, Голенков, Турищев, Соу.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Тикнизян, Петров, Бека Бека, Кухта, Изидор.
Запасные: Гилерме, Матюнин, Рыбус, Ненахов, Черный, Рыбчинский, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Карпукас, Керк.
- Матч начнется в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: сайт РПЛ