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  • Полоз и Комличенко – в старте «Ростова», Кухта и Изидор – в основе «Локомотива»

Полоз и Комличенко – в старте «Ростова», Кухта и Изидор – в основе «Локомотива»

10 апреля 2022, 18:34
4

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 24-го тура РПЛ.

«Ростов»: Песьяков, Осипенко, Лангович, Сильянов, Мелехин, Байрамян, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Терентьев, Поярков, Калинин, Мухин, Фольмер, Мельников, Сухомлинов, Селява, Голенков, Турищев, Соу.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Тикнизян, Петров, Бека Бека, Кухта, Изидор.

Запасные: Гилерме, Матюнин, Рыбус, Ненахов, Черный, Рыбчинский, Куликов, Бабкин, Марадишвили, Карпукас, Керк.

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Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив
Комментарии (4)
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житель СПб
1649608949
Сильнейший умышленный удар локтем в лицо! Почему нет реакции, нет ЖК игроку Локо?!
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житель СПб
1649609176
14 минута - чистейший пенальти! Дергают человека за майку сзади, он падает... Явная игра судьи на Локо!
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житель СПб
1649610630
Наверное, я несправедлив: все таки судья исправился. Не стал ставить пенальти в пользу Локо (кстати, совершенно справедливо: ситуация у Ростова в бОльшей степени тянула на пенальти, и была очень похожа), и строго и обоснованно удалил игрока Локо.
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житель СПб
1649610901
Локо - в нокдауне...
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