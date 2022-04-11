Цорн – о разгромной победе «Ростова» над «Локо»: «Поражение обидное, но по делу»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн подвел итоги проигранного матча 24-го тура РПЛ против «Ростова» (1:4).

– «Локомотив» потерпел крупное поражение от «Ростова». Что скажете?

– «Ростов» был лучше нас в этом матче. Поражение обидное, но по делу. Надо отдать должное команде Валерия Карпина, поздравляю их.

Что касается нас, то мы сыграли откровенно плохо, понимаем это. Анализируем причины такого выступления и будем работать над ошибками. Счет говорит сам за себя, у нас мало что получалось.

– Сказалось ли на результате то, что «Локомотив» добирался в Ростов 17 часов на поезде?

– 17 часов в поезде – для кого-то это может быть тяжело, но не стоит искать в этой поездке причины плохой игры. У команды было достаточно возможностей подготовиться к матчу, мы заранее знали, что поедем на поезде.