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Цорн – о разгромной победе «Ростова» над «Локо»: «Поражение обидное, но по делу»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн подвел итоги проигранного матча 24-го тура РПЛ против «Ростова» (1:4).

«Локомотив» потерпел крупное поражение от «Ростова». Что скажете?

«Ростов» был лучше нас в этом матче. Поражение обидное, но по делу. Надо отдать должное команде Валерия Карпина, поздравляю их.

Что касается нас, то мы сыграли откровенно плохо, понимаем это. Анализируем причины такого выступления и будем работать над ошибками. Счет говорит сам за себя, у нас мало что получалось.

– Сказалось ли на результате то, что «Локомотив» добирался в Ростов 17 часов на поезде?

– 17 часов в поезде – для кого-то это может быть тяжело, но не стоит искать в этой поездке причины плохой игры. У команды было достаточно возможностей подготовиться к матчу, мы заранее знали, что поедем на поезде.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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11.04.2022 22:49
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