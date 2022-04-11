Семин – о разгромной победе «Ростова» над «Локомотивом»: «Результат закономерный»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин подвел итоги матча 24-го тура РПЛ между донской и московской командами.
«Ростов» явно выглядел сильнее. Результат закономерный. Очень ярко себя проявила молодежь команды. Мелехин, Лангович, Щетинин, Сильянов и вышедший Сухомлинов. Они явно превзошли «Локомотив».
Не получилось навязать борьбу? Наверное, в команде знают, почему так произошло. Ответить на это могут те, кто тренировал команду», – сказал Семин.
- «Ростов» разгромил «Локо» со счетом 4:1.
- Ростовчане поднялись на 10-е место в таблице РПЛ.
- Москвичи занимают 6-ю строчку.
Источник: «Спорт-Экспресс»