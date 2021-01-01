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Семин – о разгромной победе «Ростова» над «Локомотивом»: «Результат закономерный»

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин подвел итоги матча 24-го тура РПЛ между донской и московской командами.

«Ростов» явно выглядел сильнее. Результат закономерный. Очень ярко себя проявила молодежь команды. Мелехин, Лангович, Щетинин, Сильянов и вышедший Сухомлинов. Они явно превзошли «Локомотив».

Не получилось навязать борьбу? Наверное, в команде знают, почему так произошло. Ответить на это могут те, кто тренировал команду», – сказал Семин.

  • «Ростов» разгромил «Локо» со счетом 4:1.
  • Ростовчане поднялись на 10-е место в таблице РПЛ.
  • Москвичи занимают 6-ю строчку.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +965

    Нас Много 7 часов назад

    "Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...". Это про руководство сегодняшнего Локомотива. Клуб продолжает упорное движение к статусу "пятого колеса".

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    Рейтинг: +891

    jek718875 10 часов назад

    Дедушка Семин, бери бразды правления в свои руки, хуже не будет

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