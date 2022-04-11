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  • Тренер «Локо» Хапов – после разгрома от «Ростова»: «17-часовая дорога сказалась, но это не основная причина поражения»

Тренер «Локо» Хапов – после разгрома от «Ростова»: «17-часовая дорога сказалась, но это не основная причина поражения»

11 апреля 2022, 10:32
7

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов подвел итоги матча 24-го тура РПЛ против «Ростова» (1:4).

– Комментировать пока особо нечего, потому что мы очень неважно начали игру. «Ростов» с первых минут во всeм был лучше: в агрессии, в движении, в выигранных единоборствах.

То, что мы планировали, не получалось. И когда счeт стал 2:0, и после удаления, уже сложно что-то было поменять. Будем разбираться, почему так произошло.

На этом жизнь не заканчивается. Конечно, это удар по нам. Проанализируем ошибки, будем двигаться дальше, улучшать всe, исправлять всe.

– Вы сказали, что 2:0, удаление – трудно было что-то поменять. Можно ли говорить, что команда смирилась с поражением?

– Ни в коем случае. Я сказал, что очень сложно было перевернуть. Мы пытались сделать это во втором тайме, но потом случился третий гол.

Команда старалась, играла, но сложно было при сегодняшнем настрое «Ростова» что-то им противопоставить.

– Ваша команда давала много пространства «Ростову» на своей половине поля при розыгрыше мяча. С чем это связано?

– Я ещe раз повторюсь: то, что мы планировали, у нас не пошло с первой минуты: ни агрессии, ни высокий прессинг, ни контроль мяча – это то, чего мы хотели.

Чуть-чуть поменяли схему: четыре защитника, Баринов играл опорника, две восьмeрки поставили, два вингера и Ян впереди. За счeт этого думали агрессию создать, но у нас не получилось.

– А поменяли схему – решили «отзеркалить» схему «Ростова»?

– Мы решили, что так мы сыграем в более атакующий футбол.

– Во втором тайме в перерыве произошла двойная замена. Это было связано с тем, что одного футболиста не хватало? Или были другие задачи?

– Мы поменяли двух игроков, потому что посчитали, что они недостаточно хорошо выполняли те установки, которые мы дали перед игрой.

– Вы ехали в Ростов на поезде. Сказалась ли эта поездка на физическом состоянии игроков? Можно ли сказать, что результат стал следствием дороги?

Мы добирались 17 часов, но, я думаю, это не отговорка. Ребята вчера провели тренировку, встряхнулись. Хотя, конечно, движение было неважным у нас.

Наверное, дорога сказалась, но это не основная причина.

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Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ростов Хапов Заур
Комментарии (7)
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ilichkadr
1649665685
Кому как не Локомотиву ездить поездом? 15 часов это много? А 5-6 суток в плацкарте на верхней боковой полке не хотел? Детский сад, епт...............
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jek718875
1649666642
Сказалось то, что ехали стоя,на сидячие места денег не хватило
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Plyash
1649667989
Хреновому танцору яйца мешают.
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Taps
1649669698
Светлый тренерский путь спартака теперь и для Локо.
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zigbert
1649680879
В движении и активности Ростов действительно превзошел Локомотив. Но сейчас в РПЛ нет откровенно слабых команд.
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