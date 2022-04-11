Ловчев – о фоле Тикнизяна на Глебове: «Если бы мне такое сделали, я бы дал ему в рыло»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев оценил эпизод с удалением полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в матче 24-го тура РПЛ против «Ростова» (1:4).

Игрок получил красную карточку на 36-й минуте.

Его наказали за грубый фол против Данила Глебова.

Тикнизян наступил сопернику на икроножную мышцу.

«Елка-палки! Я бы подошел как тренер, как дал бы ему как следует. Честно говорю!

Вот я сейчас посмотрел, и мне жалко того парня. Это Глебов, по-моему, был? Тебя кто учил-то этому вообще? Этому тренеру [Компперу] нужно запретить вообще тренировать!

Ну, а что? Я футболист. Если бы мне такое сделали, я бы [на месте Глебова] дал бы ему в рыло, честно говоря, а меня бы выгнали с поля», – сказал Ловчев.