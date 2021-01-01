Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
2 Тест: какой ты грех российского футбола?
Тест: какой ты грех российского футбола?
3 Тест: угадай футболиста в маске
Тест: угадай футболиста в маске

Ловчев – о фоле Тикнизяна на Глебове: «Если бы мне такое сделали, я бы дал ему в рыло»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев оценил эпизод с удалением полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в матче 24-го тура РПЛ против «Ростова» (1:4).

  • Игрок получил красную карточку на 36-й минуте.
  • Его наказали за грубый фол против Данила Глебова.
  • Тикнизян наступил сопернику на икроножную мышцу.

«Елка-палки! Я бы подошел как тренер, как дал бы ему как следует. Честно говорю!

Вот я сейчас посмотрел, и мне жалко того парня. Это Глебов, по-моему, был? Тебя кто учил-то этому вообще? Этому тренеру [Компперу] нужно запретить вообще тренировать!

Ну, а что? Я футболист. Если бы мне такое сделали, я бы [на месте Глебова] дал бы ему в рыло, честно говоря, а меня бы выгнали с поля», – сказал Ловчев.

Новости по теме
Тренер «Локо» Хапов – после разгрома от «Ростова»: «17-часовая дорога сказалась, но это не основная причина поражения» 7
Семин – о разгромной победе «Ростова» над «Локомотивом»: «Результат закономерный» 2
Наумов: «Не видел «Локомотива» хуже, чем сегодня. Пришли люди и все развалили» 4
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:58
Комментарии11
...
  • ...
    Рейтинг: +1460

    Vitaga 1 час назад

    было грубейшее нарушение и огромный шанс нанести травму Глебову которая могла бы вообще закончить его карьеру футболиста. КК по делу. мозгов у Тикнизяна мало как и совести

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +36

    Pavluchenko09 2 часа назад

    Кто же этому больному в роло даст я могу

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1096

    Taps 7 часов назад

    Только что-либо пиз.дануть ...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15315

    Cleaner 7 часов назад

    И на восемь матчей дисквалификация. Ловчев, сначала думай, потом говори.(

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4198

    mopecekca > Cleaner 7 часов назад

    О, появился...тебя тут все в субботу искали после матча с Химками

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +305

    Сделаны из Дерева > mopecekca 7 часов назад

    Там дела сразу!!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +305

    Сделаны из Дерева > Cleaner 7 часов назад

    как там зенитушка наш? похвалил их на днях??

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +5173

    Виталий Орехов > mopecekca 3 часа назад

    Я бы сказал не появился, а ВСПЛЫЛО...

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15315

    Cleaner > mopecekca 2 часа назад

    Я вроде все по той игре сразу и высказал. Для отсутствовавших и невнимательных повторю: с такой безобразной защитой, какая была у ЦСКА в игре с Химками, ТИТУЛЫ НЕ ВЫИГРЫВАЮТСЯ...(

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +15315

    Cleaner > Виталий Орехов 2 часа назад

    Остроумный Вы наш...)))

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +4198

    mopecekca > Cleaner 1 час назад

    надо было не просто сказать, а спамить об этом в каждой ветке

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11