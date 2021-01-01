Ловчев – о фоле Тикнизяна на Глебове: «Если бы мне такое сделали, я бы дал ему в рыло»

было грубейшее нарушение и огромный шанс нанести травму Глебову которая могла бы вообще закончить его карьеру футболиста. КК по делу. мозгов у Тикнизяна мало как и совести
Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев оценил эпизод с удалением полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в матче 24-го тура РПЛ против «Ростова» (1:4).
- Игрок получил красную карточку на 36-й минуте.
- Его наказали за грубый фол против Данила Глебова.
- Тикнизян наступил сопернику на икроножную мышцу.
«Елка-палки! Я бы подошел как тренер, как дал бы ему как следует. Честно говорю!
Вот я сейчас посмотрел, и мне жалко того парня. Это Глебов, по-моему, был? Тебя кто учил-то этому вообще? Этому тренеру [Компперу] нужно запретить вообще тренировать!
Ну, а что? Я футболист. Если бы мне такое сделали, я бы [на месте Глебова] дал бы ему в рыло, честно говоря, а меня бы выгнали с поля», – сказал Ловчев.