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РПЛ. «Крылья Советов» победили «Урал» благодаря голу Зиньковского

«Крылья Советов» в 24-м туре РПЛ переиграли «Урал». Единственный мяч у полузащитника Антона Зиньковского. Ему ассистировал принадлежащий «Спартаку» Максим Глушенков.

«Урал» заканчивал встречу в меньшинстве после удаления Алексея Герасимова.

Самарцы поднялись на седьмое место. «Урал» лишь благодаря дополнительным показателям не занимает последнюю строчку.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Зиньковский, 53.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Колесниченко (Мишкич, 59), Шатов (Евсеев, 85), Магомадов, Бикфалви, Егорычев (Юшин, 85), Аугустиняк (Подберезкин, 86), Гаджимурадов (Железнов, 77).

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Зиньковский (Пиняев, 78), Ежов (Липовой, 86), Коваленко (Якуба, 73), Глушенков (Цыпченко, 73), Сарвели (Витюгов, 81).

Предупреждения: Герасимов, 3; Магомадов, 28; Шатов, 39; Аугустиняк, 57; Мишкич, 65 – Бейл, 24; Сарвели, 76.

Удаления: Герасимов, 84 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии5
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    Рейтинг: +4543

    ySS 43 минуты назад

    Кому как, мне игра понравилась. Живо, с моментами.
    Самару с вполне заслуженной победой!

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    Рейтинг: +8972

    САДЫЧОК 59 минут назад

    Удивительно , куда смотрят ЦСКА , Спартак , Зенит , Динамо , Локо ?!
    Покупает не понятно кого - а Лучшего игрока сейчас в России , в упор не видят !

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    Рейтинг: +13546

    Skull_Boy > САДЫЧОК 16 минут назад

    Настолько лучший, что целых 3 гола за 24 игры вот это атакующий игрок и вправду куда они смотрят

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    Рейтинг: +1975

    B.G. 1 час назад

    КС с победой!

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    Рейтинг: +22114

    JTherry 1 час назад

    очень слабая команда с Урала, не играла, а мучилась с Крылышками, за всю игру ни одного удара по воротам (0:8), ужОссс..! Крылья творили на поле, что хотели, могли выиграть и с большим счетом, с победой..!

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