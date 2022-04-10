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  • РПЛ. «Крылья Советов» победили «Урал» благодаря голу Зиньковского

РПЛ. «Крылья Советов» победили «Урал» благодаря голу Зиньковского

10 апреля 2022, 13:54
12

«Крылья Советов» в 24-м туре РПЛ переиграли «Урал». Единственный мяч у полузащитника Антона Зиньковского. Ему ассистировал принадлежащий «Спартаку» Максим Глушенков.

«Урал» заканчивал встречу в меньшинстве после удаления Алексея Герасимова.

Самарцы поднялись на седьмое место. «Урал» лишь благодаря дополнительным показателям не занимает последнюю строчку.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Зиньковский, 53.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Колесниченко (Мишкич, 59), Шатов (Евсеев, 85), Магомадов, Бикфалви, Егорычев (Юшин, 85), Аугустиняк (Подберезкин, 86), Гаджимурадов (Железнов, 77).

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Зиньковский (Пиняев, 78), Ежов (Липовой, 86), Коваленко (Якуба, 73), Глушенков (Цыпченко, 73), Сарвели (Витюгов, 81).

Предупреждения: Герасимов, 3; Магомадов, 28; Шатов, 39; Аугустиняк, 57; Мишкич, 65 – Бейл, 24; Сарвели, 76.

Удаления: Герасимов, 84 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Крылья Советов Зиньковский Антон
Комментарии (12)
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JTherry
1649588307
очень слабая команда с Урала, не играла, а мучилась с Крылышками, за всю игру ни одного удара по воротам (0:8), ужОссс..! Крылья творили на поле, что хотели, могли выиграть и с большим счетом, с победой..!
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B.G.
1649589243
КС с победой!
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САДЫЧОК
1649589387
Удивительно , куда смотрят ЦСКА , Спартак , Зенит , Динамо , Локо ?! Покупает не понятно кого - а Лучшего игрока сейчас в России , в упор не видят !
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ySS
1649590322
Кому как, мне игра понравилась. Живо, с моментами. Самару с вполне заслуженной победой!
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portero
1649593389
Крылья советов с победой!!!
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Plyash
1649593655
Самара,так держать - крылышками правильно махать.Удачи.
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zigbert
1649594032
После двух поражений Крылышки на этот раз вышли с хорошим настроем на матч. В атаке хорошо себя проявили Зиньковский, Ежов, Сарвели. В обороне выделялся Солдатенков. Гапонов тоже сыграл надежно. Крылья Советов с победой!
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