РПЛ. «Крылья Советов» победили «Урал» благодаря голу Зиньковского

«Крылья Советов» в 24-м туре РПЛ переиграли «Урал». Единственный мяч у полузащитника Антона Зиньковского. Ему ассистировал принадлежащий «Спартаку» Максим Глушенков.

«Урал» заканчивал встречу в меньшинстве после удаления Алексея Герасимова.

Самарцы поднялись на седьмое место. «Урал» лишь благодаря дополнительным показателям не занимает последнюю строчку.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Зиньковский, 53.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Мамин, Гогличидзе, Колесниченко (Мишкич, 59), Шатов (Евсеев, 85), Магомадов, Бикфалви, Егорычев (Юшин, 85), Аугустиняк (Подберезкин, 86), Гаджимурадов (Железнов, 77).

«Крылья Советов»: Ломаев, Гапонов, Горшков, Солдатенков, Бейл, Костанца, Зиньковский (Пиняев, 78), Ежов (Липовой, 86), Коваленко (Якуба, 73), Глушенков (Цыпченко, 73), Сарвели (Витюгов, 81).

Предупреждения: Герасимов, 3; Магомадов, 28; Шатов, 39; Аугустиняк, 57; Мишкич, 65 – Бейл, 24; Сарвели, 76.

Удаления: Герасимов, 84 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ