Полиция Мерсисайда начала расследование из-за разбитого Роналду телефона. Пострадавший – 14-летний фанат «Эвертона» с аутизмом

Полиция Мерсисайда обратила внимание на инцидент с участием форварда Криштиану Роналду после матча 32-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:1). Он разбил телефон фаната ливерпульцев.

Полицейские начали расследование. Они просматривают записи с камер, опрашивают свидетелей, чтобы понять, было ли со стороны Роналду правонарушение.