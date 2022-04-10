Полиция Мерсисайда начала расследование из-за разбитого Роналду телефона. Пострадавший – 14-летний фанат «Эвертона» с аутизмом

Полиция Мерсисайда обратила внимание на инцидент с участием форварда Криштиану Роналду после матча 32-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:1). Он разбил телефон фаната ливерпульцев.
Полицейские начали расследование. Они просматривают записи с камер, опрашивают свидетелей, чтобы понять, было ли со стороны Роналду правонарушение.
- Пострадавшим оказался 14-летний фанат с аутизмом. По словам его матери, он впервые пришел на матч «Эвертона».
- После контакта с Роналду на руке болельщика остался синяк.
- У телефона разбит экран.
Источник: Liverpool Echo