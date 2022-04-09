ЦСКА – о возможном выкупе Языджи: «Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества»

ЦСКА планирует выкупить полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи. Об этом сообщил генеральный директор москвичей Роман Бабаев.
«Да, с Юсуфом мы разговаривали. У него есть желание остаться. Есть опция выкупа, но нужно смотреть в совокупности по ситуации. Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества», – сказал Бабаев.
- Языджи в январе перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды.
- В 6 играх чемпионата он отличился 8 раз.
- Сегодня Языджи забил «Химкам» (2:4).
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»