ЦСКА – о возможном выкупе Языджи: «Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества»

ЦСКА планирует выкупить полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи. Об этом сообщил генеральный директор москвичей Роман Бабаев.

«Да, с Юсуфом мы разговаривали. У него есть желание остаться. Есть опция выкупа, но нужно смотреть в совокупности по ситуации. Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества», – сказал Бабаев.