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ЦСКА – о возможном выкупе Языджи: «Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества»

ЦСКА планирует выкупить полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи. Об этом сообщил генеральный директор москвичей Роман Бабаев.

«Да, с Юсуфом мы разговаривали. У него есть желание остаться. Есть опция выкупа, но нужно смотреть в совокупности по ситуации. Обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества», – сказал Бабаев.

  • Языджи в январе перешел в ЦСКА из «Лилля» на правах аренды.
  • В 6 играх чемпионата он отличился 8 раз.
  • Сегодня Языджи забил «Химкам» (2:4).

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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09.04.2022 23:22
Комментарии2
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    Рейтинг: +24431

    vladimir-7 7 часов назад

    О выкупе Языджи говорить рано, надо учитывать вклад в его успех других игроков,
    а то получится как с Влашичем, когда команда играла на него, то он как бы тащил
    команду, а перестали и всё, Влашич – ноль, до конца сезона есть время.

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    Рейтинг: +15870

    paracetamol 15 часов назад

    Помойму, с Языджи все, спекся, забивает только с липовых пеналей, да и те скоро будет мазать.

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