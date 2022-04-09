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Юран – о дебюте сына за «Химки»: «Понятие «сын» здесь не должно присутствовать»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал дебют сына Артема за команду. Он вышел на замену во втором тайме матча 24-го тура РПЛ против ЦСКА (4:2).

– Сегодня впервые за «Химки» вышел ваш сын Артем. Как происходит коммуникация с сыном, и можете ли вы быть на 100 процентов к нему объективны?

– Я же просил на первой пресс-конференции не заострять. Понятие «сын» здесь не должно присутствовать. Есть игрок, и на этом точка.

  • 24-летний Артем Юран перешел в «Химки» в феврале.
  • Уроженец Дюссельдорфа стоит 50 тысяч евро.
  • Юран-младший играет на позиции правого защитника.

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Источник: ютуб-канал «Химок»

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09.04.2022 22:26
Комментарии5
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    Рейтинг: +24431

    vladimir-7 6 часов назад

    Юран хотел сказать, не понятие сын, а напоминание – о его сыне Артеме.

    0
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    Рейтинг: +15870

    paracetamol 15 часов назад

    Не понимаю за что спартачи так обожают Зарему?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +5197

    Павелий > paracetamol 14 часов назад

    А это здесь причём? Или ты просто не можешь скрыть, что всё же искренне болеешь за Спартак?

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    Ответить
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    Рейтинг: +15300

    Cleaner > paracetamol 4 часа назад

    Она активно работает языком!

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    Ответить
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    Рейтинг: +85

    Slava52 > Cleaner 3 часа назад

    И не только

    0
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