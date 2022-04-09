Юран – о дебюте сына за «Химки»: «Понятие «сын» здесь не должно присутствовать»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал дебют сына Артема за команду. Он вышел на замену во втором тайме матча 24-го тура РПЛ против ЦСКА (4:2).
– Сегодня впервые за «Химки» вышел ваш сын Артем. Как происходит коммуникация с сыном, и можете ли вы быть на 100 процентов к нему объективны?
– Я же просил на первой пресс-конференции не заострять. Понятие «сын» здесь не должно присутствовать. Есть игрок, и на этом точка.
- 24-летний Артем Юран перешел в «Химки» в феврале.
- Уроженец Дюссельдорфа стоит 50 тысяч евро.
- Юран-младший играет на позиции правого защитника.
Источник: ютуб-канал «Химок»