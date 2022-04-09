РПЛ. ЦСКА проиграл «Химкам», потеряв очки во втором матче подряд

В 24-м туре чемпионата России ЦСКА на выезде уступил «Химкам» со счетом 2:4.

В составе подмосковной команды дубль оформил воспитанник «Спартака» Александр Руденко, также отличились Илья Садыгов и Бесард Сабович.

За ЦСКА забивали Юсуф Языджи и Егор Ушаков, для которого этот гол стал дебютным в РПЛ.

Набрав три балла, «Химки» поднялись с 14-го на 13-е место в таблице лиги.

ЦСКА, потерявший очки во втором матче подряд, остался на третьей строчке.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Химки – ЦСКА (Москва) – 4:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Садыгов, 9; 1:1 – Ушаков, 32; 1:2 – Языджи, 44 (с пенальти); 2:2 – Руденко, 54; 3:2 – Сабович, 80; 4:2 – Руденко, 86.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Боженов (Юран, 89), Григалава, Идову, Волков, Глушаков, Кухарчук (Главчич, 64), Камышев (Сабович, 56), Руденко (Долгов, 89), Садыгов (Магомедов, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Магнуссон, Обляков, Гбамен, Ушаков (Набабкин, 68), Зайнутдинов (Мухин, 60), Карраскаль (Эджуке, 87), Медина, Языджи (Яковлев, 68).

Предупреждения: Руденко, 20; Григалава, 42 – Карраскаль, 67.

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