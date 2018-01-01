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РПЛ. ЦСКА проиграл «Химкам», потеряв очки во втором матче подряд

В 24-м туре чемпионата России ЦСКА на выезде уступил «Химкам» со счетом 2:4.

В составе подмосковной команды дубль оформил воспитанник «Спартака» Александр Руденко, также отличились Илья Садыгов и Бесард Сабович.

За ЦСКА забивали Юсуф Языджи и Егор Ушаков, для которого этот гол стал дебютным в РПЛ.

Набрав три балла, «Химки» поднялись с 14-го на 13-е место в таблице лиги.

ЦСКА, потерявший очки во втором матче подряд, остался на третьей строчке.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Химки – ЦСКА (Москва) – 4:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Садыгов, 9; 1:1 – Ушаков, 32; 1:2 – Языджи, 44 (с пенальти); 2:2 – Руденко, 54; 3:2 – Сабович, 80; 4:2 – Руденко, 86.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Боженов (Юран, 89), Григалава, Идову, Волков, Глушаков, Кухарчук (Главчич, 64), Камышев (Сабович, 56), Руденко (Долгов, 89), Садыгов (Магомедов, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Магнуссон, Обляков, Гбамен, Ушаков (Набабкин, 68), Зайнутдинов (Мухин, 60), Карраскаль (Эджуке, 87), Медина, Языджи (Яковлев, 68).

Предупреждения: Руденко, 20; Григалава, 42 – Карраскаль, 67.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 15:54
Комментарии58
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    Рейтинг: +4998

    SPACE TRUCKIN 27 минут назад

    Акинфеев между ног пропустил два раза...стареет видимо...Химки - с заслуженной победой!

    0
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    Рейтинг: +2516

    a_who 1 час назад

    Как же это так наташ то ...

    1
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    Рейтинг: +119

    шахта Заполярная 1 час назад

    В прошлом матче панин жертвуя собой подарил очко коням. В этом матче панина не было, вот и итог. Радует что две штуки забил Руденко. Химки с заслуженной победой. Поставили коней в стойло. МОЛОДЦЫ.

    1
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    Рейтинг: +12083

    playsh 1 час назад

    Акиша,как очко,не болит? "Да не возгордись,робща (крича) на себя равных.
    Поделом тебе.

    3
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    Рейтинг: +951

    ВРЕМЯ и СТЕКЛО 1 час назад

    У Конифеева ноги растащили на памятники ЧМ 2018. Поэтому вышел на деревянных играть.

    2
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    Рейтинг: +61542

    portero 1 час назад

    Обидно, лучше бы с Уралом поражение было...

    0
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    Рейтинг: +201

    saf05 1 час назад

    Это полный пипец.

    1
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    Рейтинг: +1489

    PassCSKA 2 часа назад

    Это нам за Панина... Химки с заслуженной победой!

    3
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    Рейтинг: +1973

    B.G. 2 часа назад

    Химки с победой.

    3
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    Рейтинг: +6468

    Из Твери Леха 2 часа назад

    Неожиданно. Вроде ЦСКА набрал форму, легов купил, а тут такое...Спасение рядового "Химки")

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