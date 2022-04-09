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РПЛ. ЦСКА проиграл «Химкам», потеряв очки во втором матче подряд

9 апреля 2022, 15:54
56

В 24-м туре чемпионата России ЦСКА на выезде уступил «Химкам» со счетом 2:4.

В составе подмосковной команды дубль оформил воспитанник «Спартака» Александр Руденко, также отличились Илья Садыгов и Бесард Сабович.

За ЦСКА забивали Юсуф Языджи и Егор Ушаков, для которого этот гол стал дебютным в РПЛ.

Набрав три балла, «Химки» поднялись с 14-го на 13-е место в таблице лиги.

ЦСКА, потерявший очки во втором матче подряд, остался на третьей строчке.

Россия. РПЛ. 24-й тур

Химки – ЦСКА (Москва) – 4:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Садыгов, 9; 1:1 – Ушаков, 32; 1:2 – Языджи, 44 (с пенальти); 2:2 – Руденко, 54; 3:2 – Сабович, 80; 4:2 – Руденко, 86.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Боженов (Юран, 89), Григалава, Идову, Волков, Глушаков, Кухарчук (Главчич, 64), Камышев (Сабович, 56), Руденко (Долгов, 89), Садыгов (Магомедов, 46).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бийол, Магнуссон, Обляков, Гбамен, Ушаков (Набабкин, 68), Зайнутдинов (Мухин, 60), Карраскаль (Эджуке, 87), Медина, Языджи (Яковлев, 68).

Предупреждения: Руденко, 20; Григалава, 42 – Карраскаль, 67.

Календарь РПЛ

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Россия. Премьер-лига Химки ЦСКА
Комментарии (56)
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vladik12
1649508960
Такие "Химки" не могут не нравиться. Бешеная команда, бешеный Юран! Желаю им не вылететь!
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vladik12
1649509999
Мне одному кажется, что "Химки" сейчас лучшая и точно самая горячая команда РПЛ?
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Беспонтий
1649510315
нужно вратаря республики на сборы к карпину вызывать чтобы не бурел и не лаял на защиту два гола в домик ахиреть от конифея
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_Kesh_Suntar_
1649510704
Просто Карма пришла за Рубин и Урал! )))
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JTherry
1649510805
ай, да Химки, ай, да супер-старр..!!! молодцы ребята, вкатили Конифею 4 банки и две в "домик", дырявый вратаришка, карма настигла конюшню...) Клинер, ау, мы тебя не слышим, как ты ржешь...)))
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Plyash
1649511033
Химочки молодцы,накормили крикуна Акинфея до сыта.Может быть теперь с небес спустится.
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paracetamol
1649511256
Конифею пора на заслуженный пенсион. Нельзя выходить на поле после большого бодуна на похмелившись!
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zigbert
1649511535
Неожиданный результат. А ведь ничего не предвещало такого поворота в игре, особенно после того как ЦСКА повел в счете. В обороне наделали много ошибок. Отсутствие Дивеева сказалось. Химки с победой!
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Fusballer
1649512753
Химки молодцы! А с пеналями в каждом матче забивать не мудрено)
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Aldo.CSKA
1649514597
Это нам за Панина... Химки с заслуженной победой!
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