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Президент «Урала» Иванов: «Боюсь, ЦСКА запросит за Помазуна такие деньги, которых мы не найдем»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о шансах клуба сохранить в составе вратаря Илью Помазуна, арендованного у ЦСКА.

«Пока понимания нет. Я думаю, он сам с удовольствием остался бы у нас, но он принадлежит ЦСКА: московский клуб будет решать, где ему быть дальше.

Илья – очень порядочный человек, хороший вратарь. Мы с удовольствием его подписали бы еще в аренду или выкупили бы. Но боюсь, таких денег, которые запросит ЦСКА, мы не найдем», – заявил Иванов.

  • В этом сезоне 25-летний Помазун пропустил 19 голов в 20 матчах.
  • Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2026 года.
  • Рыночная стоимость голкипера – 1,8 миллиона евро.

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Источник: «РБ Спорт»

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