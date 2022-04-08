Президент «Урала» Иванов: «Боюсь, ЦСКА запросит за Помазуна такие деньги, которых мы не найдем»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о шансах клуба сохранить в составе вратаря Илью Помазуна, арендованного у ЦСКА.

«Пока понимания нет. Я думаю, он сам с удовольствием остался бы у нас, но он принадлежит ЦСКА: московский клуб будет решать, где ему быть дальше.

Илья – очень порядочный человек, хороший вратарь. Мы с удовольствием его подписали бы еще в аренду или выкупили бы. Но боюсь, таких денег, которые запросит ЦСКА, мы не найдем», – заявил Иванов.