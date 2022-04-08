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  • Ильин – о пенальти на Смолове: «Класс судьи проявляется в том, чтобы сохранить дух игры. В этом эпизоде не получилось»

Ильин – о пенальти на Смолове: «Класс судьи проявляется в том, чтобы сохранить дух игры. В этом эпизоде не получилось»

8 апреля 2022, 09:59
2

Нападающий «Краснодара» Владимир Ильин прокомментировал эпизод с пенальти, назначенным за фол на нападающем «Динамо» Федоре Смолове в 23-м туре РПЛ.

  • ЭСК РФС признала, что арбитр Алексей Сухой ошибся в этом моменте.
  • Его отстранили от судейства до конца сезона.

«Краснодар» проиграл «Динамо». Единственный гол забит с несуществующего пенальти. Обидно?

– Есть такое. Гости владели преимуществом, но моментов особых не создали. Если бы не этот пенальти, начали бы второй тайм при счете 0:0. «Динамо» бежало бы, раскрывалось. Шансов у нас прибавилось бы, игра поострее пошла бы, поинтереснее. А так москвичам было что оборонять.

– Сразу поняли, что с пенальти на Смолове не все гладко?

– Не хочется углубляться в детали, тем более ЭСК уже всe сказала. Есть буква, а есть дух игры. Класс судьи в том и проявляется, чтобы этот дух сохранить. На мой взгляд, в том эпизоде не получилось.

– Допускаете, что какие-то команды в России страдают от судей больше, чем другие?

– Какие?

«Спартак» много жалуется.

– Скажу так: случаются судейские решения, которые не укладываются в принятую трактовку правил. При этом трактовка порой разная, хотя эпизоды одинаковые. Но тенденцию все же не усматриваю. Судьям тяжело, у них сложная работа.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ильин Владимир
Комментарии (2)
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portero
1649419966
Судей критиковать нельзя? Себя покритикуйте...
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paracetamol
1649421674
Да все понятно, судью и ВАРщика уже удалили за непрофессионализм. Хорошо бы уголовку рассмотреть Следственному комитету, да он занят сейчас кастрюлеголовыми, недосуг!
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