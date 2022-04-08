Лига Европы. «Вест Хэм» добыл ничью с «Лионом», играя тайм вдесятером; «Брага» победила «Рейнджерс»

Завершились еще два первых матча 1/4 финала Лиги Европы.

«Вест Хэм» и «Лион» сыграли вничью в Лондоне со счетом 1:1. Хозяева поля весь второй тайм провели в меньшинстве из-за удаления Аарона Крессуэлла.

«Брага» дома одержала минимальную победу над «Рейнджерс» благодаря голу Абеля Руиса на 40-й минуте.

Ответные встречи состоятся 14 апреля.

Лига Европы. 1/4 финала. Первые матчи

Вест Хэм (Англия) – Лион (Франция) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Боуэн, 52; 1:1 – Н'Домбеле, 66.

Удаление: Крессуэлл, 45+3 – нет.

Брага (Португалия) – Рейнджерс (Шотландия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Руис, 40.

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