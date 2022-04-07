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Агент Головина: «Проблемы российских игроков в Чехии? У Саши все отлично, его поддерживают»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о положении игрока в команде на фоне проблем российских игроков в Чехии.

  • Защитник «Богемианс-1905» Евгений Назаров и хавбек «Динамо» из Ческе-Будеевице Максим Матвеев стали свободными агентами.
  • Чешские клубы расторгли контракты с российскими футболистами из-за невыдачи им рабочих виз.
  • Оба игрока уже вылетели в Россию.

«У Саши всe отлично, он готовится к игре. Все его поддерживают, никаких проблем нет», – сказал Клюев.

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Источник: «Чемпионат»

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07.04.2022 17:56
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