Агент Головина: «Проблемы российских игроков в Чехии? У Саши все отлично, его поддерживают»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о положении игрока в команде на фоне проблем российских игроков в Чехии.

Защитник «Богемианс-1905» Евгений Назаров и хавбек «Динамо» из Ческе-Будеевице Максим Матвеев стали свободными агентами.

Чешские клубы расторгли контракты с российскими футболистами из-за невыдачи им рабочих виз.

Оба игрока уже вылетели в Россию.

«У Саши всe отлично, он готовится к игре. Все его поддерживают, никаких проблем нет», – сказал Клюев.