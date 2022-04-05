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    Президент «Урала» Иванов: «Уберите VAR, с ним стало еще хуже»

    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с судейством в РПЛ.

    «Одно дело когда человек ошибку совершил предвзято или ошибается из матча в матч, или же это единичный случай и он сам не обращает на это внимание, продолжает судить также. Есть футболисты, которые не забивают с метра. Если бы не допускались ошибки, счет был бы 0:0.

    Также и судьям надо давать право на ошибку, чтобы он знал, что ему сразу же не прилетит. Но если будет ошибаться из игры в игру, значит, он не квалифицированный и его надо менять. А у нас арбитры после ошибки в одну сторону, начинают думать, что надо как-то отмазаться. Не надо! Надо судить дальше по правилам.

    Плюс я давно говорю, и наш клуб единственный выступил против – нам не нужен VAR. Для чего это? Судьи ошибаются как с VAR, так и без.

    Я разговаривал с арбитрами, когда эту систему только хотели вводить, они говорят: «Григорьич, за сезон будет три ошибки в вашу сторону и три в пользу соперников так и так». А с VAR еще хуже.

    Едва игрока задели, там, может, ничего и не было, а он тыкает судье – иди смотри. Ну как? Мы даже игроков к этому VAR приучили. Для чего? «Вне игры» миллиметровые выискивают, носочек чуть-чуть оказался впереди. Не надо нам этого VAR. Уберите его и все будет нормально», – сказал Иванов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.04.2022 20:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14466

      playsh 6 апреля 2022, 00:26

      В зарубежье VAR прекрасно работает,его не замечаешь,настолько всё профессионально.У нас же всё через жопу.Спрашивать надо в первую очередь с судейского руковода всея Руси Хачатурянца.Достал уже,бездарь хренов.При нём весь этот бардак просто расцветает,как алая зорька.

      2
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий > playsh 6 апреля 2022, 10:40

      Не везде. Итальяшки тоже хорошо точечно косячат. Но если брать общую массу, то да, более менее всё ОК.

      2
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      Рейтинг: +67331

      portero 5 апреля 2022, 23:35

      ВАРЯ хорошая вещь, но упыри сажают упырей на доходное место или используют их одноразово...

      5
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      Рейтинг: +5873

      maygli 5 апреля 2022, 23:10

      Дурачок какой-то.

      0
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 5 апреля 2022, 23:08

      Не в VAR дело, а в интерпретации моментов судьями. В их желании или нежелании быть... Да собственно в самих правилах по некоторым пунктам нет полной четкости и объективности, и это лазейка. Вот сейчас совсем не согласен с Ивановым.

      3
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      Рейтинг: +5888

      Павелий 5 апреля 2022, 22:38

      Уберите г. Иванова от российского футбола. Всё, что он делает, идёт только во вред.

      2
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      Рейтинг: +66

      Batyga 5 апреля 2022, 21:57

      потом будут орать - верните вар когда закончится судейский беспридел

      1
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