Президент «Урала» Иванов: «Уберите VAR, с ним стало еще хуже»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с судейством в РПЛ.

«Одно дело когда человек ошибку совершил предвзято или ошибается из матча в матч, или же это единичный случай и он сам не обращает на это внимание, продолжает судить также. Есть футболисты, которые не забивают с метра. Если бы не допускались ошибки, счет был бы 0:0.

Также и судьям надо давать право на ошибку, чтобы он знал, что ему сразу же не прилетит. Но если будет ошибаться из игры в игру, значит, он не квалифицированный и его надо менять. А у нас арбитры после ошибки в одну сторону, начинают думать, что надо как-то отмазаться. Не надо! Надо судить дальше по правилам.

Плюс я давно говорю, и наш клуб единственный выступил против – нам не нужен VAR. Для чего это? Судьи ошибаются как с VAR, так и без.

Я разговаривал с арбитрами, когда эту систему только хотели вводить, они говорят: «Григорьич, за сезон будет три ошибки в вашу сторону и три в пользу соперников так и так». А с VAR еще хуже.

Едва игрока задели, там, может, ничего и не было, а он тыкает судье – иди смотри. Ну как? Мы даже игроков к этому VAR приучили. Для чего? «Вне игры» миллиметровые выискивают, носочек чуть-чуть оказался впереди. Не надо нам этого VAR. Уберите его и все будет нормально», – сказал Иванов.