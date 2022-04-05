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Президент «Урала» Иванов: «Уберите VAR, с ним стало еще хуже»

5 апреля 2022, 20:56
5

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с судейством в РПЛ.

«Одно дело когда человек ошибку совершил предвзято или ошибается из матча в матч, или же это единичный случай и он сам не обращает на это внимание, продолжает судить также. Есть футболисты, которые не забивают с метра. Если бы не допускались ошибки, счет был бы 0:0.

Также и судьям надо давать право на ошибку, чтобы он знал, что ему сразу же не прилетит. Но если будет ошибаться из игры в игру, значит, он не квалифицированный и его надо менять. А у нас арбитры после ошибки в одну сторону, начинают думать, что надо как-то отмазаться. Не надо! Надо судить дальше по правилам.

Плюс я давно говорю, и наш клуб единственный выступил против – нам не нужен VAR. Для чего это? Судьи ошибаются как с VAR, так и без.

Я разговаривал с арбитрами, когда эту систему только хотели вводить, они говорят: «Григорьич, за сезон будет три ошибки в вашу сторону и три в пользу соперников так и так». А с VAR еще хуже.

Едва игрока задели, там, может, ничего и не было, а он тыкает судье – иди смотри. Ну как? Мы даже игроков к этому VAR приучили. Для чего? «Вне игры» миллиметровые выискивают, носочек чуть-чуть оказался впереди. Не надо нам этого VAR. Уберите его и все будет нормально», – сказал Иванов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (5)
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Batyga
1649185022
потом будут орать - верните вар когда закончится судейский беспридел
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Павелий
1649187537
Уберите г. Иванова от российского футбола. Всё, что он делает, идёт только во вред.
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maygli
1649189417
Дурачок какой-то.
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portero
1649190957
ВАРЯ хорошая вещь, но упыри сажают упырей на доходное место или используют их одноразово...
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Plyash
1649193969
В зарубежье VAR прекрасно работает,его не замечаешь,настолько всё профессионально.У нас же всё через жопу.Спрашивать надо в первую очередь с судейского руковода всея Руси Хачатурянца.Достал уже,бездарь хренов.При нём весь этот бардак просто расцветает,как алая зорька.
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