Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
2 Тест: угадайте футболиста по улыбке
Тест: угадайте футболиста по улыбке
3 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?

Семин – о назначении Хапова главным тренером «Локомотива»: «Очень хороший и правильный шаг»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на то, что команду возглавил Заур Хапов.

«Это очень хороший и правильный шаг. У него богатая история как игрока, который неоднократно был чемпионом, так и тренера, который был во всех чемпионских сезонах.

У Хапова достаточно хороший и большой опыт. Он очень объективный человек. Плюс Заур – профессионал, в наивысшей степени профессионал.

Это точно хороший шаг. Настоящие профессионалы должны работать. Желаю ему удачи!» – сказал Семин.

  • «Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ.
  • Хапов сменил на посту главного тренера Маркуса Гисдоля.
  • Готовить команду к матчам продолжит Марвин Комппер, у которого нет нужной лицензии.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Тренерская лицензия категории «А-УЕФА» – одна из причин назначения Хапова главным тренером «Локомотива»
Хапов: «Спасибо за доверие. Приложим все усилия, чтобы «Локомотив» показывал красивый и качественный футбол»
«Локомотив» назначил Хапова главным тренером из-за лучшего контакта с Комппером («Чемпионат») 2
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:26
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11