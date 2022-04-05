Семин – о назначении Хапова главным тренером «Локомотива»: «Очень хороший и правильный шаг»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на то, что команду возглавил Заур Хапов.

«Это очень хороший и правильный шаг. У него богатая история как игрока, который неоднократно был чемпионом, так и тренера, который был во всех чемпионских сезонах.

У Хапова достаточно хороший и большой опыт. Он очень объективный человек. Плюс Заур – профессионал, в наивысшей степени профессионал.

Это точно хороший шаг. Настоящие профессионалы должны работать. Желаю ему удачи!» – сказал Семин.

«Локомотив» занимает 5-е место в таблице РПЛ.

Хапов сменил на посту главного тренера Маркуса Гисдоля.

Готовить команду к матчам продолжит Марвин Комппер, у которого нет нужной лицензии.

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