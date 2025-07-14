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  • Тренер «Локомотива» передал мошенникам более 11 миллионов рублей

Тренер «Локомотива» передал мошенникам более 11 миллионов рублей

14 июля 2025, 14:53
5

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов стал жертвой телефонных мошенников и лишился более 11 миллионов рублей.

С 20 июня неизвестные начали звонить Хапову и писать ему в соцсетях, представляясь сотрудниками Федерального казначейства и правоохранительных органов. Злоумышленники убедили специалиста в необходимости срочно снять сбережения и якобы перевести их в «более безопасное место».

В течение июля Хапов несколько раз лично встречался с подставными курьерами и передал им свои накопления. Общая сумма ущерба составила 11,7 миллиона рублей.

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Источник: Sport Baza
Россия. Премьер-лига Локомотив Хапов Заур
Комментарии (5)
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Mirak92
1752496651
Пора на пенсию
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neim
1752502012
Ещё заработает, там хорошо платят. Поле чудес и Буратино в действии ! "В Стране Дураков есть волшебное поле, — называется «Поле Чудес»… На этом поле выкопай ямку, скажи три раза: «Крекс, фекс, пекс», положи в ямку золотой, засыпь землёй, сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди спать." ...
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Таврида
1752506497
Жизнь прожил, а ума не нажил.
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sochi-2013
1752507873
Без лоха и жизнь плоха - гласит народная мудрость.
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Niklas80
1752512706
Дебил, добавить нечего.
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