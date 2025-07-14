Тренер «Локомотива» передал мошенникам более 11 миллионов рублей

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов стал жертвой телефонных мошенников и лишился более 11 миллионов рублей.

С 20 июня неизвестные начали звонить Хапову и писать ему в соцсетях, представляясь сотрудниками Федерального казначейства и правоохранительных органов. Злоумышленники убедили специалиста в необходимости срочно снять сбережения и якобы перевести их в «более безопасное место».

В течение июля Хапов несколько раз лично встречался с подставными курьерами и передал им свои накопления. Общая сумма ущерба составила 11,7 миллиона рублей.