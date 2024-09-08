Тренер «Локомотива» удивлен выбором нового клуба для Антона Миранчука

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов отреагировал на вероятный переход Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».
– Антон Миранчук до сих пор не нашел команду. Есть информация, что он перейдет в «Сьон». Как оцените?
– Удивлен. Может быть, у него не было достойного предложения. Прочитал в СМИ, что поедет в Швейцарию.
Наверное, он все взвесил и его это устраивает. Не могу за него говорить. Это очень качественный игрок, который поможет любой команде.
– Это шаг вперед для него?
– Не могу заглянуть ему в голову. У него есть своя команда, с кем он работает. Они решили, что там будет лучше, будет игровая практика.
Может быть, это возможность впоследствии оказаться в более серьезной европейской команде. Думаю, что он все взвесил и проанализировал.
- 28-летний Миранчук – воспитанник «Локо».
- Он не договорился с клубом о продлении контракта из-за разногласий по размеру зарплаты.
- В прошлом сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.