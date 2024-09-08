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    • Тренер «Локомотива» удивлен выбором нового клуба для Антона Миранчука

    Тренер «Локомотива» удивлен выбором нового клуба для Антона Миранчука

    Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов отреагировал на вероятный переход Антона Миранчука в швейцарский «Сьон».

    Антон Миранчук до сих пор не нашел команду. Есть информация, что он перейдет в «Сьон». Как оцените?

    – Удивлен. Может быть, у него не было достойного предложения. Прочитал в СМИ, что поедет в Швейцарию.

    Наверное, он все взвесил и его это устраивает. Не могу за него говорить. Это очень качественный игрок, который поможет любой команде.

    – Это шаг вперед для него?

    – Не могу заглянуть ему в голову. У него есть своя команда, с кем он работает. Они решили, что там будет лучше, будет игровая практика.

    Может быть, это возможность впоследствии оказаться в более серьезной европейской команде. Думаю, что он все взвесил и проанализировал.

    • 28-летний Миранчук – воспитанник «Локо».
    • Он не договорился с клубом о продлении контракта из-за разногласий по размеру зарплаты.
    • В прошлом сезоне хавбек забил 8 голов и сделал 7 ассистов в 38 матчах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.09.2024 20:47
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    Комментарии (1)
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    SLADE2019
    1725864349
    Как будто Миранчук в Сьон из Мансити приедет. Нормальный в современных условиях выбор.
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