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Зарема – о дерби «Локо» – «Спартак»: «Влепить бы за такую подготовку поля техническое поражение, но лепили только снежки на трибунах»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала состояние поля, на котором в субботу спартаковцы играли с «Локомотивом».

«Очередной дикий тур, обнаживший всесилие и безнаказанность судей и полное попустительство со стороны РФС или РПЛ.

Если честно, я до сих пор не разобралась, кто за что отвечает и чьи интересы представляет, поэтому буду называть их общим термином «футбольные небожители».

Все началось с часовой задержки матча «Локомотив» – «Спартак». Снегопад в апреле – явление нечастое, но прогноз погоды доступен каждому.

И технические службы стадиона до самого начала матча ждали, что снегопад прекратится, а сугробы растают сами по себе.

Влепить бы за такую подготовку поля техническое поражение «Локомотиву», но лепили только снежки на трибунах.

Кстати, красные линии так и не появились.

Мне казалось, что играть в такую погоду опасно, и я была права. Наш капитан получил повреждение, которое напрямую связано с условиями, в которых мы играли.

Уверена, если б предстояли игры сборной, то футбольные власти отнеслись бы к вопросу внимательнее.

Некоторые ветераны любят с радостью вспоминать, как 30 лет назад играли без травы и в сугробах, мол, ничего, не жаловались. Для 2022 года это ненормально!

Также считаю неприемлемым приучать детей играть на неподогреваемых полях, на асфальте и без надлежащего освещения.

Цивилизованный футбольный мир так не живет, к чему такая закалка?!» – написала Зарема в колонке для «Осторожно, медиа».

  • «Локо» победил «Спартак» со счетом 1:0.
  • У Джикии диагностировали контузию коленного сустава.
  • Спартаковцы обратились в ЭСК РФС по двум эпизодам дерби.

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Источник: «Осторожно, медиа»

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Комментарии9
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    Рейтинг: +976

    вальтер79 26 минут назад

    опять деваха жгет правду ))))))))

    2
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    Рейтинг: +21959

    JTherry 32 минуты назад

    "технические службы стадиона до самого начала матча ждали, что снегопад прекратится, а сугробы растают сами по себе..."
    ...права Зарема, что играть на таком поле травмоопасно, надо было или переносить игру, или влепить "технарь" за плохо подготовленное поле для игры...

    2
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    Рейтинг: +1064

    Беспонтий 38 минут назад

    пожалуй нахамлю
    -----------

    лепи снежок из папиного члена

    2
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    Рейтинг: +519

    semm 39 минут назад

    да причастные к Спартаку и их болельщики: Как спят то сейчас ночью? Такого я представить не мог что Спартак будет ниже 2 команд пришедших из нижнего легиона .....................это не позор, это капец какой то - всех к ху..м разогнать и Федунов с товарищами послать заниматься российским гольфом или бейсболом - ему именно там место!

    1
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    Рейтинг: +16590

    Persona_non_Grata > semm 29 минут назад

    Немного не в тему .

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    Рейтинг: +1425

    Vitaga 51 минуту назад

    Также считаю неприемлемым приучать детей играть на неподогреваемых полях, на асфальте и без надлежащего освещения.
    текст Заремы
    - ппц она совсем рехнулась? потеряла реальность в которой живет. треть страны собственного жилья не имеет. снимает кто что может. бараков в стране ппц еще сколько. газ не везде как и сортиры во дворе. во её плющит

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    Рейтинг: +15218

    Cleaner 53 минуты назад

    Зарема, так вы с Федуном и ДОЛЖНЫ были настаивать на ОТМЕНЕ игры в связи с НЕПОДГОТОВКОЙ поля! А вы сидели сопли жевали. Поражение Спартака в игре с Локо целиком на вашей совести.

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    Рейтинг: +16590

    Persona_non_Grata > Cleaner 30 минут назад

    Этот вопрос в юрисдикции судейского корпуса, а не руководства клуба !!!

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    Рейтинг: +1425

    Vitaga 54 минуты назад

    Зареме влепить бы пожизненный бан в футбольных темах за такое руководство Спартаком

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