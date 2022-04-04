Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зарема – о дерби «Локо» – «Спартак»: «Влепить бы за такую подготовку поля техническое поражение, но лепили только снежки на трибунах»

Зарема – о дерби «Локо» – «Спартак»: «Влепить бы за такую подготовку поля техническое поражение, но лепили только снежки на трибунах»

4 апреля 2022, 19:42
22

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала состояние поля, на котором в субботу спартаковцы играли с «Локомотивом».

«Очередной дикий тур, обнаживший всесилие и безнаказанность судей и полное попустительство со стороны РФС или РПЛ.

Если честно, я до сих пор не разобралась, кто за что отвечает и чьи интересы представляет, поэтому буду называть их общим термином «футбольные небожители».

Все началось с часовой задержки матча «Локомотив» – «Спартак». Снегопад в апреле – явление нечастое, но прогноз погоды доступен каждому.

И технические службы стадиона до самого начала матча ждали, что снегопад прекратится, а сугробы растают сами по себе.

Влепить бы за такую подготовку поля техническое поражение «Локомотиву», но лепили только снежки на трибунах.

Кстати, красные линии так и не появились.

Мне казалось, что играть в такую погоду опасно, и я была права. Наш капитан получил повреждение, которое напрямую связано с условиями, в которых мы играли.

Уверена, если б предстояли игры сборной, то футбольные власти отнеслись бы к вопросу внимательнее.

Некоторые ветераны любят с радостью вспоминать, как 30 лет назад играли без травы и в сугробах, мол, ничего, не жаловались. Для 2022 года это ненормально!

Также считаю неприемлемым приучать детей играть на неподогреваемых полях, на асфальте и без надлежащего освещения.

Цивилизованный футбольный мир так не живет, к чему такая закалка?!» – написала Зарема в колонке для «Осторожно, медиа».

  • «Локо» победил «Спартак» со счетом 1:0.
  • У Джикии диагностировали контузию коленного сустава.
  • Спартаковцы обратились в ЭСК РФС по двум эпизодам дерби.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Еще по теме:
«Для меня это стало неожиданностью». Экс-тренер «Спартака» – об уходе Ваноли из клуба
«Слишком много популизма». Вице-президент УЕФА – о решении Польши не вызывать Рыбуса в сборную 4
Джикия возмущен тем, как «Зенит» представил Бакаева. Он считает подставой видео с воспитанниками «Спартака» 23
Источник: «Осторожно, медиа»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Vitaga
1649090910
Зареме влепить бы пожизненный бан в футбольных темах за такое руководство Спартаком
Ответить
Vitaga
1649091073
Также считаю неприемлемым приучать детей играть на неподогреваемых полях, на асфальте и без надлежащего освещения. текст Заремы - ппц она совсем рехнулась? потеряла реальность в которой живет. треть страны собственного жилья не имеет. снимает кто что может. бараков в стране ппц еще сколько. газ не везде как и сортиры во дворе. во её плющит
Ответить
semm
1649091825
да причастные к Спартаку и их болельщики: Как спят то сейчас ночью? Такого я представить не мог что Спартак будет ниже 2 команд пришедших из нижнего легиона .....................это не позор, это капец какой то - всех к ху..м разогнать и Федунов с товарищами послать заниматься российским гольфом или бейсболом - ему именно там место!
Ответить
Беспонтий
1649091852
пожалуй нахамлю ----------- лепи снежок из папиного члена
Ответить
JTherry
1649092212
"технические службы стадиона до самого начала матча ждали, что снегопад прекратится, а сугробы растают сами по себе..." ...права Зарема, что играть на таком поле травмоопасно, надо было или переносить игру, или влепить "технарь" за плохо подготовленное поле для игры...
Ответить
вальтер79
1649092561
опять деваха жгет правду ))))))))
Ответить
SpartakMoskwa
1649094774
Ну сколько можно ныть и искать проблемы в других, а не в себе
Ответить
Красногорск_Фан
1649096074
Открывашка вероятно в этот день была идеально очищена от снега. Фото в студию. 50 самолетных рейсов (а это большие бабки и чистят со всем прилежанием) были в этот день задержаны. А звезда плэйбоя с голыми сиськами про технарь Локо. Да пусть идет в жопу. Поле одинаковое для двух команд. По самой игре писал. Спартак играл хорошо. Но за что то проклят. У локомотива восходит звезда Худякова. И в концовке на удивление проснулись.
Ответить
Taps
1649096485
Вот кому надо пасть залепить снежками ...
Ответить
portero
1649101437
Клоунесса заказала бы погоду другую, а не снегопад....
Ответить
Главные новости
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
21:50
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
7
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
4
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
6
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
19
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
16
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
2
Все новости
Все новости
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
22:14
Баринову готовят визу для вылета в Европу
21:58
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
21:43
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
21:14
3
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
2
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
13
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
28
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
29
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
12
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
3
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
16
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+