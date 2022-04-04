Зарема – о дерби «Локо» – «Спартак»: «Влепить бы за такую подготовку поля техническое поражение, но лепили только снежки на трибунах»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала состояние поля, на котором в субботу спартаковцы играли с «Локомотивом».

«Очередной дикий тур, обнаживший всесилие и безнаказанность судей и полное попустительство со стороны РФС или РПЛ.

Если честно, я до сих пор не разобралась, кто за что отвечает и чьи интересы представляет, поэтому буду называть их общим термином «футбольные небожители».

Все началось с часовой задержки матча «Локомотив» – «Спартак». Снегопад в апреле – явление нечастое, но прогноз погоды доступен каждому.

И технические службы стадиона до самого начала матча ждали, что снегопад прекратится, а сугробы растают сами по себе.

Влепить бы за такую подготовку поля техническое поражение «Локомотиву», но лепили только снежки на трибунах.

Кстати, красные линии так и не появились.

Мне казалось, что играть в такую погоду опасно, и я была права. Наш капитан получил повреждение, которое напрямую связано с условиями, в которых мы играли.

Уверена, если б предстояли игры сборной, то футбольные власти отнеслись бы к вопросу внимательнее.

Некоторые ветераны любят с радостью вспоминать, как 30 лет назад играли без травы и в сугробах, мол, ничего, не жаловались. Для 2022 года это ненормально!

Также считаю неприемлемым приучать детей играть на неподогреваемых полях, на асфальте и без надлежащего освещения.

Цивилизованный футбольный мир так не живет, к чему такая закалка?!» – написала Зарема в колонке для «Осторожно, медиа».

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