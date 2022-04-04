Зарема – о дерби «Локо» – «Спартак»: «Влепить бы за такую подготовку поля техническое поражение, но лепили только снежки на трибунах»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала состояние поля, на котором в субботу спартаковцы играли с «Локомотивом».
«Очередной дикий тур, обнаживший всесилие и безнаказанность судей и полное попустительство со стороны РФС или РПЛ.
Если честно, я до сих пор не разобралась, кто за что отвечает и чьи интересы представляет, поэтому буду называть их общим термином «футбольные небожители».
Все началось с часовой задержки матча «Локомотив» – «Спартак». Снегопад в апреле – явление нечастое, но прогноз погоды доступен каждому.
И технические службы стадиона до самого начала матча ждали, что снегопад прекратится, а сугробы растают сами по себе.
Влепить бы за такую подготовку поля техническое поражение «Локомотиву», но лепили только снежки на трибунах.
Кстати, красные линии так и не появились.
Мне казалось, что играть в такую погоду опасно, и я была права. Наш капитан получил повреждение, которое напрямую связано с условиями, в которых мы играли.
Уверена, если б предстояли игры сборной, то футбольные власти отнеслись бы к вопросу внимательнее.
Некоторые ветераны любят с радостью вспоминать, как 30 лет назад играли без травы и в сугробах, мол, ничего, не жаловались. Для 2022 года это ненормально!
Также считаю неприемлемым приучать детей играть на неподогреваемых полях, на асфальте и без надлежащего освещения.
Цивилизованный футбольный мир так не живет, к чему такая закалка?!» – написала Зарема в колонке для «Осторожно, медиа».
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