Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

У Джикии контузия коленного сустава

4 апреля 2022, 11:16
8

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о травме капитана команды Георгия Джикии.

«По результатам обследования у Георгия Джикии диагностирована контузия коленного сустава.

Джикия какое-то время продолжал игру, однако боль все же не позволила завершить матч.

Медицинский штаб занимается лечением нашего капитана, сроки восстановления будут понятны позднее.

Отметим, что тяжелые погодные условия и соответствующего качества газон способствовали получению травмы и стали серьезным усугубляющим фактором», – заявил Зеленов.

  • Джикия получил повреждение в субботнем дерби с «Локомотивом» (0:1).
  • В этом сезоне защитник забил 1 гол и сделал 1 ассист в 31 матче.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Еще по теме:
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука 2
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1 6
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1649067235
Хорошо если травма не очень серьезная. Джикии здоровья!
Ответить
kliker
1649068279
Контузия - это про голову. Хотели нам рассказать о синяке, но язык заплетается, а мысли путаются...
Ответить
Atyrau85
1649084771
Выздоравливай кэп
Ответить
ItalianFootball
1649142750
Прочитал и не понял, контузия ? Погуглил. Конту́зия (лат. contusio «ушиб») — особый вид общего поражения организма, который возникает при внезапном непрямом воздействии на всё тело или на его обширные участки. Чаще всего возникает от взрывной воздушной волны[1]. Характерным признаком контузии является потеря сознания (вплоть до комы). В лёгких случаях сознание утрачивается на несколько минут, в тяжёлых — на несколько дней и даже месяцев. Последствия контузии разнообразны — от временной утраты слуха, зрения, речи (с последующим частичным или полным их восстановлением) до тяжёлых нарушений психической деятельности. Там еще, но не хватает места, это как к колену пришить можно ?
Ответить
Главные новости
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
6
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
4
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
6
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
19
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
16
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
2
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Все новости
Все новости
Баринову готовят визу для вылета в Европу
21:58
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
21:50
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
21:43
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
21:14
3
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
2
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
28
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
13
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
28
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
29
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
12
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
3
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
16
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+