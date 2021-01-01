У Джикии контузия коленного сустава

Контузия - это про голову.
Хотели нам рассказать о синяке, но язык заплетается, мысли путаются...
Контузия - звучит гордо!
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о травме капитана команды Георгия Джикии.
«По результатам обследования у Георгия Джикии диагностирована контузия коленного сустава.
Джикия какое-то время продолжал игру, однако боль все же не позволила завершить матч.
Медицинский штаб занимается лечением нашего капитана, сроки восстановления будут понятны позднее.
Отметим, что тяжелые погодные условия и соответствующего качества газон способствовали получению травмы и стали серьезным усугубляющим фактором», – заявил Зеленов.
- Джикия получил повреждение в субботнем дерби с «Локомотивом» (0:1).
- В этом сезоне защитник забил 1 гол и сделал 1 ассист в 31 матче.
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