У Джикии контузия коленного сустава

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о травме капитана команды Георгия Джикии.

«По результатам обследования у Георгия Джикии диагностирована контузия коленного сустава.

Джикия какое-то время продолжал игру, однако боль все же не позволила завершить матч.

Медицинский штаб занимается лечением нашего капитана, сроки восстановления будут понятны позднее.

Отметим, что тяжелые погодные условия и соответствующего качества газон способствовали получению травмы и стали серьезным усугубляющим фактором», – заявил Зеленов.

Джикия получил повреждение в субботнем дерби с «Локомотивом» (0:1).

В этом сезоне защитник забил 1 гол и сделал 1 ассист в 31 матче.

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