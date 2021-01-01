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У Джикии контузия коленного сустава

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о травме капитана команды Георгия Джикии.

«По результатам обследования у Георгия Джикии диагностирована контузия коленного сустава.

Джикия какое-то время продолжал игру, однако боль все же не позволила завершить матч.

Медицинский штаб занимается лечением нашего капитана, сроки восстановления будут понятны позднее.

Отметим, что тяжелые погодные условия и соответствующего качества газон способствовали получению травмы и стали серьезным усугубляющим фактором», – заявил Зеленов.

  • Джикия получил повреждение в субботнем дерби с «Локомотивом» (0:1).
  • В этом сезоне защитник забил 1 гол и сделал 1 ассист в 31 матче.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:16
Комментарии7
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    Рейтинг: +779

    kliker 1 час назад

    Контузия - это про голову.
    Хотели нам рассказать о синяке, но язык заплетается, мысли путаются...
    Контузия - звучит гордо!

    0
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    Рейтинг: +95231

    zigbert 1 час назад

    Хорошо если травма не очень серьезная. Джикии здоровья!

    0
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    Рейтинг: +15196

    Cleaner 2 часа назад

    Хотел пошутить, но не стану. Джикии - здоровья.

    0
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    Рейтинг: +16575

    Persona_non_Grata > Cleaner 1 час назад

    Что то твоего ржания не было слышно в комментариях к матчу ЦСКА ))

    1
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    Рейтинг: +1824

    LOKOfanatik19 3 часа назад

    Колено со спецоперации приехало))))

    0
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    Рейтинг: +3121

    serhio80 > LOKOfanatik19 2 часа назад

    проводник, чаю!!!

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    Рейтинг: +1824

    LOKOfanatik19 > serhio80 2 часа назад

    Свинья, мясо давай!

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