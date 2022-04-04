«Спартак» подтвердил обращение в ЭСК по двум эпизодам матча с «Локомотивом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что клуб обратился в ЭСК РФС по судейству в матче 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

«Как и говорил после матча генеральный директор клуба, мы обратились в ЭСК. По двум эпизодам — фол Бека-Бека и отмененный гол Промеса», – сказал Зеленов.

Единственный гол в матче на 85-й минуте забил Вильсон Изидор.

«Спартак» в последних 13 встречах РПЛ победил 2 раза.

Московский клуб и зону вылета разделяют 6 очков.

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