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«Спартак» подтвердил обращение в ЭСК по двум эпизодам матча с «Локомотивом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов подтвердил, что клуб обратился в ЭСК РФС по судейству в матче 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).

«Как и говорил после матча генеральный директор клуба, мы обратились в ЭСК. По двум эпизодам — фол Бека-Бека и отмененный гол Промеса», – сказал Зеленов.

  • Единственный гол в матче на 85-й минуте забил Вильсон Изидор.
  • «Спартак» в последних 13 встречах РПЛ победил 2 раза.
  • Московский клуб и зону вылета разделяют 6 очков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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