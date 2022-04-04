Гвардис вошел в состав ЭСК вместо Перейры

Арбитр ФИФА и инспектор РПЛ Александр Гвардис вошел в состав Экспертно-судейской комиссии РФС.

Он заменил бывшего главу Департамента судейства РФС Витора Перейру.

Также ответственным секретарем комиссии вместо Павла Каманцева, который ранее возглавил департамент судейства, назначен Олег Соколов.

Обновленный состав ЭСК выглядит так: Ашот Хачатурянц (председатель, без права голоса), Сергей Зуев (заместитель председателя), Александр Гвардис, Николай Иванов, Сергей Фурса, Николай Левников, Олег Соколов (ответственный секретарь комиссии, без права голоса).

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