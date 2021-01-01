Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом
2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

Гвардис вошел в состав ЭСК вместо Перейры

Арбитр ФИФА и инспектор РПЛ Александр Гвардис вошел в состав Экспертно-судейской комиссии РФС.

Он заменил бывшего главу Департамента судейства РФС Витора Перейру.

Также ответственным секретарем комиссии вместо Павла Каманцева, который ранее возглавил департамент судейства, назначен Олег Соколов.

Обновленный состав ЭСК выглядит так: Ашот Хачатурянц (председатель, без права голоса), Сергей Зуев (заместитель председателя), Александр Гвардис, Николай Иванов, Сергей Фурса, Николай Левников, Олег Соколов (ответственный секретарь комиссии, без права голоса).

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Ари: «С радостью рассмотрю предложение из России. Знаю о проблемах, но чемпионат хороший»
Степашин: «Зенит» пока посильнее «Динамо». «Газпром» на ногах, газ есть»
Президент батумского «Динамо»: «Хвича хотел играть за нас. Решили все через Мамуку» 1
Источник: сайт РФС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 15:46
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11