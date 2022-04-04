Убыток «Спартака» сократился на 54,3% по итогам 2021 года – более чем на 1 миллиард рублей

Чистый убыток «Спартака» по итогам 2021 года сократился на 54,3%, сообщает «РБ Бизнес».

По сравнению с 2020 годом убыток московского клуба сократился с 1,93 миллиарда до 881 миллиона рублей.

Выручка «Спартака» выросла на 63% – с 4,8 до 7,9 миллиарда рублей. На 10% выросли коммерческие расходы клуба – до 54 миллиона рублей.

Прочие расходы «Спартака» превысили 2,4 миллиарда рублей. На 36% выросли расходы на оплату труда – в 2021 году данный показатель составил 6,7 миллиарда рублей.

«Спартак» занимает 9-е место в РПЛ.

Команда лишилась шансов на чемпионство.

18 апреля клубу исполнится 100 лет.

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