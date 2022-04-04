Хави: «Пока есть математические шансы, «Барса» будет бороться за чемпионство»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о чемпионской гонке в Примере.

«Матч с «Севильей» был за шесть очков, теперь мы на втором месте. Я очень доволен, мне нравится побеждать.

Пока есть математические шансы, мы будем бороться за чемпионство. Попытаемся победить во всех оставшихся матчах.

«Реал» вряд ли будет часто терять очки, но мы все равно будем стараться до конца», – сказал Хави.

«Барса» набрала 57 очков в 29 турах.

Лидирующий «Реал» опережает каталонцев на 12 баллов, имея на матч больше.

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